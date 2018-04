Brdy: nejlepší běžkování na dohled od Prahy

Může se hodit Doprava: Nejrychlejší a nejpohodlnější je přijet autem – z centra Prahy můžeme být v Černolicích nebo na lesním parkovišti mezi Mníškem a Řevnicemi za půl hodiny. Na sídliště Baně jezdí ze Smíchovského nádraží již zmiňovaná autobusová linka číslo 129. Pokud chceme popojet autobusem dál můžeme využít příměstské linky 317 nebo 321, které staví u vysílače Cukrák, v Jílovišti, Řitce, Mníšku pod Brdy, linka 317 navíc zajíždí i do Kytína a do Dobříše. Jízdní řád najdete na: www.dp-praha.cz Návrat z Mníšku pod Brdy a Dobříše je možný i vlakem, viz www.idos.cz Stravování: Jediné občerstvení, které najdeme přímo na trase, je v barokním areálu Skalka. Otevřeno je každou sobotu a neděli. Mapa: Popisovanou trasu až do Dobříše najdeme na mapě 1.50.000 "Okolí Prahy – jih“ (Kartografie Praha). Celé Brdy jsou zobrazeny na mapě "Okolí Prahy, Brdy, Křivoklátsko“ v měřítku 1:100.000 (ShoCart).