Brdo, kámen a rozhledna

15:09 , aktualizováno 15:09

Až vyrazíte na výlet do atraktivních Chřibů na jihu Moravy rozhodnete se vystoupat na šest set metrů vysoké Brdo, nezapomeňte si do batohu přibalit alespoň jeden z kámenů, které jsou nasypány pod tímto vrchem. Když ho pak necháte nahoře, pomůžete tak organizátorům stavby nové rozhledny. Jinak než ručně totiž kameny na stavbu na vrch dopravit nelze. "První rozhledna na turisticky velmi oblíbených Chřibech bude 22 metrů vysoká a k její stavbě použijeme výhradně kámen a dřevo. Stavební povolení bychom měli obdržet do dvou týdnů," věří předseda sdružení Chřiby a starosta Kostelan Jan Petřík, který celkové náklady na stavbu odhadl na tři miliony korun.