Brazílie se ocitla ve tmě

Brazílie, která disponuje jednou z nejrozsáhlejších říčních sítí na světě, získává většinu energie z vodních elektráren, za jejichž provoz neexistuje přiměřená

náhrada. Tři čtvrtiny 170miliónové brazilské populace tak budou muset snížit spotřebu elektřiny o 20 procent, jinak jim hrozí přerušením dodávek.



Málokterý Brazilec tušil vážnost situace, než vláda v polovině května oznámila chystaná opatření, kterých bude patrně ušetřena jen amazonská oblast a jih země.

"Vyrůstali jsme v bohatém státě a nikdy nám nic nechybělo," říká úřednice Lucina Trilhová. "Ano, možná jsme se naučili plýtvat a možná je také třeba nás převychovat. Ale na nové úpravy si budeme jen těžko zvykat."



Podle vládního plánu domácnosti, které nesplní úsporné požadavky, mohou očekávat až šestidenní přerušení dodávek elektřiny. Naopak drobní spotřebitelé, kteří ušetří více než předepsaných 20 procent, budou odměněni hotovostními bonusy. Společnosti, jimž se podaří snížit spotřebu o více než 20 procent, budou moci prodávat přebytky dál.



Brazilci zvyklí na různá chaotická vládní opatření berou tentokrát výzvu vážně. Vždyť ještě před přijetím omezujících opatření klesla spotřeba elektřiny o 10 procent. "Dokonce jsem zhasla i světla u sošky Panny Marie v obývacím pokoji," říká 81letá Aurora Nascimentová Fonseková, která žije z malé penze. Celý národ teď hledá, jak ušetřit. Stěží byste dnes v Brazílii sehnali třeba baterku, generátor, plynovou lampu, baterie nebo svíčky. Podstatně také klesá poptávka po elektrických spotřebičích a předměty, které dříve symbolizovaly pohodlí i jisté společenské postavení, teď majitelé vytahují ze zásuvek s obavami.



Alespoň v jednom vláda načasovala drastická opatření příznivě - s blížící se zimou na jižní polokouli je nutnost používání klimatizace a větráků minimální. Většina brazilských domácností však využívá elektrickou energii k ohřívání vody, což znamená, že se od nynějška budou muset milióny lidí smířit se studenou lázní.

"Doma děláme pro úsporu elektřiny, co se dá," říká prodavač Alfredo Rebello. "Díváme se na televizi potmě, pereme dvojnásobné várky prádla a téměř nezapínáme kávovar a mikrovlnou troubu."



Jiné to není ani v rezidenci brazilského prezidenta Fernanda Henriqueho Cardosa. "Držíme tady v paláci černou hodinku," prohlásil prezident koncem minulého měsíce v rozhovoru pro tisk. "Vypnuli jsme venkovní osvětlení i většinu světel v místnostech, nepoužíváme lednice, neohříváme vodu v bazénu."

Omezení postihne také veřejné osvětlení, čerpací stanice po celé zemi uvažují o přerušení provozu mezi desátou večer a šestou hodinou ranní. Zrušit se musí večerní fotbalové zápasy, koncerty a další zábavní akce. Očekávaná bouře protestů občanů přesto nepřichází, většina lidí se stejně bojí do potemnělých ulic vyjít.

"Zločinnost v zemi je už dnes děsivá, tak si představte, jak to bude vypadat, až bude v ulicích tma," stěžuje si 35letá Maria Aparecida Guimaraesová Gusmaová. "Zločinci určitě těchto opatření využijí a na všechno doplatí zase obyčejní lidé."



Policie sice plánuje podstatné rozšíření nočních hlídek, jak situaci zvládnou klíčové veřejné služby, však není dosud zřejmé - pouze polovina brazilských nemocnic totiž disponuje generátory, s opatřeními budou mít problémy i školy. Jakmile vláda na jaře poprvé seznámila se svými plány veřejnost, právníci okamžitě prohlásili, že jde o protiústavní zásah. To možná nakonec přimělo vládu neriskovat vleklý soudní

proces a omezovací opatření zmírnit. "Nic z toho by se nestalo, kdyby vláda v Brasílii dělala po celá léta pořádně svou práci," rozčiluje se inženýr Armando

Tavares Araújo. "Je hrozné, že Brazilci budou muset trpět, protože vláda téměř 20 let nemyslela dopředu a nesnažila se dostát zvyšující se poptávce."



Brazilská ekonomika zaznamenala v loňském roce nárůst o 4,4 procenta a předběžné odhady předpovídaly podobný trend i na letošek. Nyní je však situace podstatně pesimističtější, šíří se obavy z hospodářského úpadku, inflace a ztráty zahraničních investic.