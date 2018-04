Brazílie: nejen nejkrásnější pláže světa...

Území Brazílie sahá od řeky Paraná s jedinečnými vodopády Iguazú na jihozápadě a nedostupných vrcholků And na západě přes rozsáhlou nížinu povodí veletoku Amazonky, pokrytou největším deštným pralesem na světě, až po stovky kouzelných pláží na východě a severovýchodě.

Léto celý rok

Podnebí v Brazílii je v rámci její obrovské rozlohy různorodé, ale vzhledem k poloze mezi rovníkem a obratníkem Kozoroha převažují na většině území vlhké tropy. Na pobřeží spolkového státu Ceará je klima velmi stálé, teploty se pohybují celoročně okolo 30 stupňů, maximálně dosahují 32 až 35 stupňů.

Množství srážek je nízké, občasný drobný déšť přichází většinou večer. Klima také ovlivňuje častý příjemný vánek od moře. Atlantik je zde teplý, teplota moře po celý rok neklesne pod 25 stupňů.

Cílovou destinací je město Fortaleza, metropole brazilského spolkového státu Ceará, které je centrem celé severovýchodní Brazílie. Ta se vyznačuje nádhernými nekonečnými plážemi, stálým příjemným podnebím a přívětivým teplým mořem. Právě pláže s jemným pískem se právem řadí k nejkrásnějším na světě.



V rytmu samby

Brazilský kolorit navíc umocňuje zdejší neopakovatelný uvolněný životní styl v rytmu samby a chuť caipirinhy. Místní obyvatelé mluví většinou pouze brazilskou portugalštinou, ale v recepcích hotelů, v restauracích a při zajišťování dalších služeb se většinou spolehlivě domluvíte i španělsky a anglicky.

V ekonomice země zatím nehraje turistika výraznější roli. Nejnavštěvovanějšími místy jsou tradičně Rio de Janeiro v období únorového karnevalu, vodopády Iguazú a Amazonie. Z historických památek zejména Salvador da Bahía, jehož historické centrum je jednou z městských památkových rezervací pod ochranou UNESCO.

V posledním desetiletí se začala bouřlivě rozvíjet především domácí turistika, kdy zejména bohatší obyvatelé z městských aglomerací na jihu země začali budovat svá víkendová sídla na plážích státu Ceará, které byly atraktivní kvůli krásné poloze, relativní nedotčenosti přírody a bezpečnosti, alespoň v kontrastu s vysokou úrovní kriminality v přelidněných městech jako je Sao Paulo nebo Rio.

BRAZÍLIE BEZ VÍZA

Občané České republiky s platným cestovním pasem nepotřebují od 3. října 2005 do Brazílie vízum. Pobyt nesmí v tomto případě překročit 90 dnů.

Postupně sem začali přijíždět i turisté - zejména Švýcaři, Finové, Francouzi a Nizozemci, v posledních letech se tu objevují i Češi.

Vedení státu Ceará se mimořádně věnuje rozvoji turistické infrastruktury, která je nyní srovnatelná s vyhlášenými světovými letovisky. Lze si vybrat mezi hotely převážně apartmánového typu nebo prázdninovými středisky na odlehlejších místech, kde nechybí nejrůznější sportoviště, bazény apod.





Projížďka plážovými autíčky - bugginami podél pobřeží

a v písečných dunách ke skrytým jezerům LaRoa

patří k oblíbeným zpestřením dnů strávených na pláži

Mrakodrapy na pláži

Metropole spolkového státu Ceará – Fortaleza s 2,5 miliony obyvatel je skutečným centrem severovýchodní části Brazílie. Podél více než šestikilometrových pláží Iracema a Mucuripe s jemným pískem se rozprostírá obchodní a turistické centrum města s mnoha výškovými budovami a plážovou promenádou Beira Mar. Pláž je lemována bary, kavárnami a restauracemi a na jejím vychodním konci je u kotviště rybářských bárek malá tržnice s čerstvými úlovky místních rybářů.

Historické centrum města leží na severozápadním konci pláže Iracema a jeho uličky, lemované nízkými domky vystavěnými v typickém koloniálním stylu, jsou skutečným centrem nočního života s vyhlášenými podniky jako La Pirata, Aló Aló Brasil, Lupus aj. Směrem do vnitrozemí je administrativní centrum s budovou místního parlamentu, kulturním centrem, divadlem a velkým centrálním tržištěm.

Odpočinkovou zónou Fortalezy je pláž Futuro, která navazuje na městskou aglomeraci z jihovýchodu. Více než šestnáctikilometrová široká pláž z jemného písku na pobřeží nekonečného oceánu dává návštěvníkům pocit volnosti a prostoru. Restaurace podél pláže ožívají zejména o víkendových dnech, kdy se stávají cílem výletů obyvatel města. Ve zdejším prostředí si lze vychutnat více klidu než ve městě a současně zůstat v blízkosti centra.





Obchodní a turistické centrum Fortalezy s mnoha

výškovými budovami a plážovou promenádou Beira Mar

Nejvyšší tobogan světa

Asi 25 kilometrů jižně od Fortalezy leží mezi mírnou pahorkatinou a ústím řeky Pacoti krásná písečná pláž Parto das Dunas. Je zde velkolepý zábavní vodní park, údajně největší svého druhu v celé jižní Americe. Návštěvníci mají možnost svézt se z nejvyššího toboganu na světě Insano, vyzkoušet největší jezero s umělými vlnami i další vodní atrakce. V areálu můžete navštívit také muzeum rybolovu s typickými rybářskými čluny jangada.

Krásný úsek pobřeží je Praia das Fontes - Morro Branco (asi 90 km východně od Fortalezy). Přímo k vlnám zde sestupuje masiv ze sypkého pískovce, v němž jsou působením přírodních podmínek vyhloubeny dlouhé hluboké průrvy se stěnami z různobarevného hrubozrnného písku. Na tomto pozadí pak vynikají bělostné pláže táhnoucí se kilometry daleko. Přímo na úpatí masivu leží rybářské městečko Morro Branco, kde můžete obdivovat úlovky zdejších rybářů a v jedné z mnoha místních restaurací je pak i ochutnat.

Stojí za to navštívit kopcovitou oblast Macico de Baturité asi 100 kilometrů od Fortalezy nebo písečné duny a skrytá jezera LaRoa do Parnamirim a LaRoa do Banana.

Na několikadenní výlet se vyplatí vydat do rybářské vesničky Jericoacoara (asi 300 km od Fortalezy), kde leží i stejnojmenná pláž, vyhlášená jako "nejkrásnější pláž světa". Opuštěné místo působí na návštěvníky až idylickým klidem, kontrastem tropické zeleně, nádherné vody a písečných dun vysokých až 200 metrů. Vedle pláže jsou mezi dunami sladkoslaná jezera tvořená průsakem mořské vody.



Vedle pláže Jericoacoara jsou sladkoslaná jezera

tvořená průsakem mořské vody. Místo zaujme idylickým klidem,

kontrastem tropické zeleně, nádherné vody

a písečných dun vysokých až 200 metrů

Bludiště mezi ostrovy

Zajímavá je také delta 1414 kilometrů dlouhé řeky Parnaiba. Svoji rozlohou 2700 km2 je třetí největší deltou na světě a tvoří ji přes 70 ostrovů. Jednotlivé ostrovy mají rozmanitý charakter – některé jsou pokryté tropickým pralesem, některé jsou písečné s až 40 metrů vysokými dunami a krásnými plážemi. Na jiných jsou obdělávané plantáže a farmy.

Z celkové rozlohy delty je 35 procent pokryto mangrovy, 12 procent písečnými dunami, 23 procent pralesem a 20 procent je obděláváno. V této oblasti je i bohatý výskyt jinde již vzácných živočichů, jako jsou různé druhy opic, pouštní i pralesní lišky, divoká prasata, divoké kočky a zvláštní malý druh leoparda, nosálové coati, aligátoři a mořské želvy. Celkově jde o jeden z nejlépe zachovalých ekosystémů v celé Latinské Americe.

Za jednu z dalších hlavních atrakcí celé oblasti je považována jeskyně Ubajara ve stejnojmenném národním parku v oblasti Ibiapaba. Národní park Ubajara je nejmenší v celé Brazílii, když má rozlohu jen 563 hektarů. Jeho krasové území leží v nadmořské výšce mezi 300 a 850 metry. Z nejvyššího bodu se naskýtá krásný výhled na okolní prales a skály. Jeskyně Ubajara je dlouhá okolo 1200 metrů, ale pro veřejnost je přístupné jen něco přes 400 metrů.

Kdy je nejlepší do Brazílie jet? Brazilská zima začíná v červnu a trvá do srpna, kdy jsou teploty nejchladnější především v jižních oblastech. Průměrné teploty jsou zde okolo třinácti až osmnácti stupňů. V letních měsících (prosinec až únor) klesnou na jihu teploty pod třicet stupňů jen sporadicky. V létě se ale dočkáte vytrvalých dešťů v horských oblastech a v Amazonském pralese, kde jsou deště celoroční záležitostí. Teploty jsou v těchto místech na hranici třiceti stupňů. Nejlepší doba k návštěvě tak je od prosince do února, tato doba je ovšem ta nejdražší. Začínají totiž místní prázdniny a ceny jsou vyšší než v ostatních měsících. Je také velmi obtížné cestování, kdy jsou především letecké spoje přeplněné.

Brazílie pro gurmány

Stejně jako je dnes pestrá brazilská populace, pestrý je i její jídelníček. Portugalci přispěli například klobásami a solenou treskou, Afričané přivezli speciální druh palmového oleje a manioc. Indiáni je zase naučili bohatě využívat ovoce a zeleninu.

Národní jídlo Feijoada představuje dokonalé spojení portugalské a africké kultury. Původně to bylo jídlo, do kterého otroci zamíchali vše, co bylo k dispozici. Dnes začíná být stejně sofistikované jako jídla kuchyně francouzské. Stejně oblíbeným pokrmem zůstává i bacalhau – sušená treska milovaná všemi Portugalci. Původně byla jídlem mořeplavců, neboť treska v prosoleném stavu vydržela dlouhé měsíce plavby.

Střední a severní oblasti Brazílie jsou zase pověstné vepřovým a hovězím masem, často zpracovávaným ve formě ragú nebo hustých polévek. Typické brazilské příchutě obsahují česnek, cibuli, oregáno a sladkou i pálivou papriku. V mnoha jídlech se objevuje tropické ovoce, zejména mango, banány, papája, kokosový ořech a ananas.

V Brazílii jsou velmi oblíbené sucos – džusy. V každém městě je mnoho "džusových" barů, ve kterém se džusy připravují z opravdu čerstvého ovoce, jež se vyznačuje vynikající chutí. Můžete je pít s ledem a s cukrem. Často je džus ředěný vodou. Caldo de cana je čerstvá šťáva z cukrové třtiny. Brazilci milují kávu velmi silnou a hodně horkou. Nazývají ji cafezinho. Pijí ji s mlékem a s velkým množstvím cukru. Café com leite je káva s teplým mlékem, kterou Brazilci pijí většinou ke snídani.

Chá je čaj, který je oblíben téměř stejně jako káva. Pouze ve státu Rio Grande do Sul převládá oblíbenost nápoje maté, což je silný čaj s povzbuzujícími účinky.

Typickým brazilským nápojem je caipirinha. Je to drink z třtinové pálenky, třtinového cukru a rozsekaných limetek. Jedna chladná caipirinha vás v horku osvěží, druhá vás dostane do nálady, po třetí suverénně ovládnete sambu a po čtvrté mluvíte portugalsky. Pátou si v horku raději nedávejte.

Cachaca je nápoj s vysokým obsahem alkoholu, který se vyrábí z cukrové třtiny. Cachaca se vyrábí již od dob otroctví a v současnosti existuje přes 100 druhů cachacy. Mezi nejlepší značky cachacy patří Velho Barreiro, Ypioca, Pitú, Carangueijo nebo Sao Francisco. Ve většině destilérek vyrábějících tento nápoj se můžete zúčastnit exkurze a také ochutnávky.

