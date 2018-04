Brány hradů a zámků se otevírají

Letošní návštěvní sezona na hradech, zámcích a v dalších veřejnosti přístupných památkových objektech je ve znamení změn. Některé z nich běžný návštěvník patrně nepostřehne, neboť se týkají organizačního systému správy státních hradů a zámků.

Vstupné

Čeho si však návštěvníci jistě všimnou, je zejména výše vstupného. Jeho postupným růstem od počátku 90. let se zdejší památky těsně přiblížily úrovni srovnatelné se západní Evropou. Na několika objektech v pohraničí je již možné platit vstupné v euru (hrad Loket, zámek Kynžvart, klášter Teplá).

"Tuto službu využívá asi 25 procent našich návštěvníků a reagují na ni velmi dobře, neboť často k nám přijíždějí rovnou od hranic a nemají možnost peníze směnit cestou," říká Miloš Říha, kastelán zámku Kynžvart.

Ve vnitrozemí nadále zůstávají ceny v korunách, jejich výše se značně liší podle typu památky. Zřejmě nejdražší je prohlídka kaple sv. Kříže na Karlštejně (300 Kč, pouze na objednávku). Většinou ale základní vstupné pro dospělou osobu nepřesahuje 100 Kč, průměrně se pohybuje ve výši zhruba 50 Kč.

Prodloužení otevírací doby

Další změnou, pro návštěvníky příjemnější, je prodloužení otevíracích dob na některých objektech.

"U nás jsme zavírací pondělky zrušili již před třemi roky," říká Pavel Krejcárek, kastelán zámku v Dobříši. "Jsme soukromým objektem, který nemůže očekávat státní dotace na provoz, proto se snažíme využít všech možností, které nám toto atraktivní prostředí nabízí," upřesňuje. "Snažíme se vyjít turistům vstříc a využít toho, že na většině památek je právě v pondělí zavřeno."

Za zmínku stojí, že některé hrady a zámky s expozicemi muzejního charakteru mají otevřeno celoročně a mnoho památek s historickými interiérovými instalacemi umožňuje prohlídky alespoň předem objednaným hromadným skupinám i mimo běžnou návštěvní dobu.

Nově otevřené památky

Úplnou novinkou jsou dosud nepřístupné Nové Zámky v Nesovicích ležící východně od Brna, stavba u nás neobvyklého typu renesančního zámku pevnostního charakteru, připomínajícího městské hrady severní Itálie: "Vedle zajímavé architektury exteriéru mohou návštěvníci zhlédnout i náznakovou zámeckou instalaci s historickým mobiliářem v interiérech a expozici dobových fotografií a pohlednic," zve kastelán Petr Lukas.

Poprvé otevřena bude i část monumentálního tzv. Vysokého zámku v Plumlově na Prostějovsku. Morava nabízí ještě jeden nově otevřený objekt, zámek Kunín poblíž Nového Jičína: "V dobových interiérech zařízených navrácenými historickými sbírkami jsou mimo jiné instalovány učebny zámecké školy z počátku 19. století a zcela neobvyklá je možnost navštívit i zámeckou půdu s barokními komínovými systémy," láká k návštěvě kastelán zámku Jaroslav Zezulčík.

Nové expozice a návštěvní trasy

Například hrad Bítov otevře v červnu zámeckou zbrojnici, zámek Lysice zve k návštěvě jediného zpřístupněného zámeckého zahradnictví s oranžerií. Citlivě rekonstruovaným zámeckým parkem se může na Karlovarsku pochlubit zámek Chýše, spjatý se jménem Karla Čapka, a nejenom tím.

"Nově umožníme i prohlídku zámeckého sklepení prezentujícího pozdně gotickou fázi bývalého hradu," říká majitel zámku Vladimír Lažanský.

Památky uzavřené

Některé památky ovšem zůstanou tento rok pro veřejnost uzavřeny. Jak potvrzuje Ludmila Klimovičová, vedoucí správy zámku v Liběchově u Mělníka, škody způsobené loňskými povodněmi nedovolí objekt pro veřejnost otevřít: "Velká voda tady vystoupala do výšky tří metrů a vzhledem k rozsahu poškození to vypadá, že náprava bude trvat nejméně pět let. Vysoušeče běží nepřetržitě, snažíme se udržet v odpovídajícím stavu mimo jiné nástěnné malby Josefa Navrátila tak, aby mohly být posléze odborně restaurovány."

Loňské povodně značnou měrou poškodily i nedaleký zámek Veltrusy; ten však od července poskytne turistům alespoň malou náhradu v podobě prozatímních expozičních prostor v historické budově zámeckého špýcharu.

Kvůli rekonstrukci bude uzavřen Starý zámek v Jevišovicích a rovněž zámek ve Stráži nad Nežárkou. "Pokud půjde vše dobře, otevřeme již příští rok jedinečnou expozici o světově proslulé operní pěvkyni Emmě Destinnové," optimisticky tvrdí nový majitel zámku ve Stráži Vítězslav Doubrava.

Několik rad před návštěvou hradů a zámků *ujistěte se o návštěvních dnech, ve většině památek je zavřeno v pondělí (v dubnu bývá zavřeno i v ostatních všedních dnech)



* počítejte s polední přestávkou, bývá mezi 12. a 13. hodinou



* poslední prohlídka často začíná více než jednu hodinu před oficiálním koncem návštěvní doby



* vzhledem k větší vzdálenosti mnohých památek od parkoviště počítejte s odpovídající časovou rezervou, počítejte s placením parkovného



* některé návštěvní trasy trvají poměrně dlouhou dobu, někdy i více než jednu hodinu; na takto dlouhé prohlídky neberte malé děti, které neudrží pozornost a ruší ostatní návštěvníky * před prohlídkou vypněte mobilní telefony



* během prohlídky nerušte hlasitým projevem, ničeho se nedotýkejte, nezůstávejte pozadu za skupinou, z bezpečnostních důvodů dodržujte zákaz fotografování a filmování * neváhejte s vyjádřením své nespokojenosti s případným neprofesionálním výkonem průvodce nebo s úrovní jiných poskytovaných služeb (u správce objektu případně u jeho zřizovatele) * návštěvu hromadných skupin rezervujte předem a dostavte se na místo alespoň 10 minut před stanoveným časem prohlídky