Brána do Guatemaly

Antigua má užasnou polohu. Rozprostírá se na dně úrodného údoli, v nadmořské výšce 1530 m a je obklopena třemi majestátnými sopkami - Aqua (Voda) 3750 metrů, Fuego (Oheň) 3800 metrů a Acatenango 3960 m - kávovými a kukuřičnými políčky. Všude je plno květin. Široké a rovné ulice jsou dlážděné kočičími hlavami a přetínají se navzájem v pravých úhlech. Domy jsou řešeny ve starošpanělském stylu, mají zpravidla jedno patro a jsou postaveny do pravoúhelníku. Uprostřed domu je patio obklopené stinnými arkádami a plné zeleně. Nad ně se zvedají rozložité barokní chrámy. Město mělo v dobách své největší slávy až 80 kostelů, klášterů a dalších církevních staveb. Sídlil tu také arcibiskup. V roce 1676 zde byla založena Univerzita San Carlos, třetí nejstarší v Americe.

Pak přišel rok 1773 a bylo po slávě. Město postihlo ničivé zemětřesení. Nebylo první, již dříve několikrát soptila hora Fuego a kolik bylo menších zemětřesení, to nikdo nespočítal. Bezprostředních obětí zase tolik nebylo, po předchozích otřesech totiž téměř nikdo nezůstával pod střechou. Vetšina budov byla také zničena. Osmdesát tisíc obyvatel bylo odkázáno na potraviny z okolních vesnic, ale Indiáni odmítali do Antigui vstupovat. Generální kapitán a královští úředníci rozhodli přeložit sídlo vlády na nedalekou samotu La Ermita /dnešní Guatemala City/ a zakázali rekonstrukci zničeného města. Kromě toho, ze La Ermita byla mnohem bezpecnejsim mistem pro stavbu noveho mesta, sledovali i dalsi cil - omezeni obrovskeho vlivu cirkve. Arcibiskup vsak odmitl poslusnost a zacal organizovat stavebni prace, nechtel se vzdat mesta, kde stalo tolik kostelu. Teprve az v roce 1780 primel kral papeze, aby odvolal bojovneho arcibiskupa z Guatemaly a to byla pro Antiguu posledni rana.

Po mnoho následujících let byla Antigua téměř opuštěná, s pomalou rekonstrukcí se začalo až na konci 19. století, když se v okolí začaly zakládat kávové plantáže. Všechny kostely nebyly obnoveny, některé jsou dosud poznamenány trhlinami. Někde chybí střecha, někde celá hlavní loď. Avšak společně s tím, co bylo zrekonstruováno tvoří nádherný celek tohoto města. V roce 1944 byla Antigua Guatemala prohlášena za národní památku a na konci sedmdesátých lety byla zapsána seznamu UNESCA. Ve městě není žádná nová výstavba, je dokonce zakázáno zákonem stavět nové budovy. Většina zdejších staveb tak pochází pouze z doby mezi dvemi zemětřeseními (1717 a 1773).

Uprostřed centrálního náměstí, které se dnes proměnilo v park stojí fontána, jejíž voda crčí z ňader kamenných žen. Náměstí je obklopeno vládním palácem (Palacio de los Capitanes), katedrálou a dalšími koloniálními budovami. Přístupné jsou i zbytky arcibiskupského paláce. K nejznámějším kostelům patří La Merced a katedrála San Francisco.

Dnes je Antigua proslavena svými kvalitními jazykovými školami, kde se za přibližně 150 dolarů na týden můžete začít učit španělsky. Tato částka zahrnuje i ubytování a stravu v guatemalské rodině. Dají se zde podnikat nádherné výlety do okolí, například výstup na dosud činný vulkán Pacaya. Nejatraktivnější je navštívit Antiguu v době velikonoc, kdy se zde koná nejvýznamnější svátek - Semana Santa, kdy městem procházejí různá procesí Indiánů z okolních vesnic.

Antigua je také branou do guatemalských hor, za navštívení stojí určitě jezero Atitlan, mnohými považované za nejkrásnější jezero světa a okolní mayské městečka a vesnice. V každém z nich se minimálně jednou týdně koná velký trh.

