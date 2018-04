Brádlerovy boudy: skialpy si užijete přímo na hřebenu Krkonoš

Přes rampouchy za okny se odtud dá dohlédnout až dolů do údolí plného lyžařů a hlučných turistů. Tady, ve výšce 1156 m.n.m. je však ticho a klid. Přesto, že do civilizace je to jen kousek, jsme přímo v lůně divoké přírody, ve 3. zóně Krkonošského národního parku. Kdysi tu stála jenom bouda pro pastevce, dnes tu najdete kvalitní, rozrůstající se outdoorové centrum.

Pomoc je na blízku



Sluníčko svítí, všude kolem spousta sněhu a zasněžené hřebeny nás lákají vydat se ještě výš a dál. Skialpinistické lyže to naštěstí umožňují. Stačí jen nasadit stoupací pásy a vyrazit nahoru liduprázdnou stezkou.

Pokud vůbec netušíte, co je skialpinismus a co tento druh pohybu po horách nabízí, ani co při něm hrozí, obraťte se na místní instruktory. Ti vás naučí vše potřebné a nakonec vás bezpečně protáhnou po okolních kopcích. "S těmi, co na skialpech stojí poprvé, děláme krátké poznávací výlety a zkušeným ukážeme místní krásy při celodenních výletech," říká místní chatař a skialpinista Petr Bárta.

Jestliže nemáte své vlastní skialpinistické vybavení, neznamená to, že byste měli o tento zážitek přijít. Na chatě totiž levně půjčují veškeré potřebné vybavení, přes lyže se skialpovým vázáním, tuleními pásy, teleskopickými holemi, až po lavinové trio pípák, sondu a lopatu.

Při cestě vzhůru je skialpové vázání přepnuté na "volnou patu" a na lyžích jsou zespoda připnuté pásy proti klouzání zpět.

Palačinky a romantika



skialpinismus Zjednodušeně jde o pohyb na sjezdových lyžích mimo upravené sjezdové tratě. Chůzi na lyžích do kopce umožňuje speciální vázání s možností přepnutí na "volnou patu" a nasazovací "tulení" pásy zabraňující zpětnému klouzání. Na sjezd se vázání opět zafixuje, sundají se pásy a dolů se jede jako na klasických sjezdovkách.

Než si večer nařídíte budík, pečlivě si prověřte předpověď počasí na ráno. Na celé boudě funguje zdarma wi-fi, takže aktuální oblačnost naštěstí zjistíte raz dva. Pokud vám štěstí přeje, můžete se z Brádlerek vydat téměř jakýmkoliv směrem. Na chatě se vždy najde mnoho zkušených místních horalů, kteří okolí znají jako své boty a rádi vám poradí.

Začátečníci můžou zkusit třeba nenáročnou túru přes Ptačí kámen, Petrovu boudu, dolů po sjezdovce Davidovky a po Školní cestě na Medvědí boudu. Tady na vás čeká energetická vzpruha v podobě výborných palačinek se vším, co se do nich vejde.

Pak už jen zbývá vyšlápnout kilometr do kopce a jste zpátky na chatě. Pokud už opravdu nemůžete, zkuste se nechat posledních pár set metrů vyvézt malým vlekem, který vede přímo k chatě.



Velice oblíbeným a zároveň romantickým výletem je výšlap za východem slunce na Mužské kameny, ale vyrazit se dá i na Sněžné jámy, Voseckou a Labskou boudu a v podstatě kamkoli vás nohy donesou.

Pozor na rizika

Pokud jste po skialpinismu doslova hladoví, naučí vás místní instruktoři také jak se připravit na všechny možné nástrahy hor. Mimo jiné i rozpoznat kdy a kde lavina hrozí a jak případně zavaleného člověka pomocí pípáku a sondy najít. A laviny tu padají.



Naposledy tu v roce 2008 zavalila lavina dva neopatrné hosty a psa jen pár set metrů odsud. Měli však výjimečné štěstí, což se nestává. Ani jeden z nich u sebe neměl pípák, místním instruktorům se přesto podařilo vyhrabat je nakonec živé. Pod sněhem však strávili jeden 53 a druhý dokonce 62 minut. "Nejdéle tam byl pejsek, hodinu a půl," vzpomíná Petr Bárta a zdůrazňuje, že nikdo by se neměl do terénu bez potřebného vybavení a pípáku vydávat.

Jestli toho po skialpovém výletu a základním lavinovém kurzu ještě nebudete mít dost, můžete si vyzkoušet i další z méně tradičních zimních outdoorových sportů: lezení v ledu. Přímo na zadní stěně chaty je uměle vytvořen pětimetrový ledopád, na kterém si osvojíte jak stoupání v mačkách, tak zasekávání cepínu.

Cvičný ledopád hned za chatou Brádlerovy boudy.