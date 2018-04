Bradla slovenských Bielych Karpat

JAK SE DOSTAT K BRADLŮM BIELYCH KARPAT



Varianty výletů Pěšky:

žel. st. Vlárský průsmyk (ČR) – obec Sidonie, 3 km – rozc. Brezová, 7 km, – Vršatecké podhradie, 10 km – Červený Kameň, 14 km – Lednica, 19 km – Púchov (SR), 26 km (poslední úsek možno absolvovat autobusem). Na horském kole terénem i po silnici:

Brumov (ČR) – po silnici Nedašova Lhota – po červené Kaňúr – po červené Brezová – po modré Vršatecké podhradie – po modré Červený Kameň – po silnici Nedašova Lhota a Brumov (celkem asi 45 km) Na obyčejném kole po silnicích:

Brumov (ČR) – Nedašova Lhota – Červený Kameň (možnost výšlapu do Vršateckého Podhradí, tam a zpět cca 8 km) – Pruské – Horovce – Kvašov – Lednica – Lednické Rovne – Púchov. Celkem asi 53 km. Návrat vlakem. Autem:

z Česka je nejefektivnější přejet z Nedašovy Lhoty do vesnice Červený Kameň, zde zaparkovat a podniknout krátké pěší túry do Lednice nebo Vršateckého Podhradí. Ze slovenské strany se lze dopravit ke každé z popisovaných lokalit, je však třeba přejet z hlavní povážské magistrály na pravý břeh Váhu (nejlépe v Ilavě).