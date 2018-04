Bouře ničila poklidnou vesnici

Ta smršť netrvala ani čtvrthodinku, ale sotva na ni někdo hned tak zapomene. V Krasíkovicích nedaleko Pelhřimova řádila v neděli zběsilá vichřice.

"Ono to nejdřív ani na takovou spoušť nevypadalo. Jenže pak se udělala doslova bílá tma, vítr se tady začal točit a stromy padat na chalupu," vypráví Anna Moučková, jejíž stavení poznamenala vichřice zřejmě nejvíce. Jeden z padajících kmenů doslova smetl z chalupy část střechy, vzrostlý les v jejím sousedství se změnil ve změť třísek i vyvrácených kořenů stromů.

"Odjel jsem sotva pět minut předtím ke tchánovi. Jak to přišlo, tak mi brácha hned volal, že všude kolem padají stromy. Když jsem se vrátil, bylo už po všem," říká Bohuslav Příhonský.

Vichrem sťatý vršek borovice rozdrtil dobrých třicet metrů vzdálený osobní automobil jeho syna, stromoví podél silnice vedoucí z Krasíkovic do Pelhřimova také vzalo za své.

Vladimír Dalík, který bydlí opodál přežil katastrofu bez větších škod. Ani on nebyl v době, kdy stoletá smršť do vsi dorazila, doma, ale události ho stejně nenechaly klidným. "Byl jsem na rybách v Rynárci, tam se nic nedělo. Mě to vzalo jen kousek plotu, jiní dopadli hůř. Přesto jsem nemohl moc spát. Pořád jsem měl ten obraz zkázy před očima," přidává své postřehy.

Hned jak se vichřice přehnala, začaly v Krasíkovicích záchranné práce. "Přišli pomoci snad všichni obyvatelé, ale největší práce mě teprve čeká. Od večera jsem bez proudu, zničenou střechou do stavení teče," říká Anna Moučková, která za půl století života ve vsi nic podobného nepamatuje.

Také druhý den po vichřici se Krasíkovicemi rozléhá charakteristický zvuk motorových pil, které v rukou zdejších zemědělců i dobrovolníků vracejí obec do normálního života. "Škody? Zatím je vůbec nedokážeme odhadnout, ale někteří sousedé opravdu nedopadli nejlépe. Snad budeme my ostatní schopni jim alespoň trochu pomoci. Už od nedělního večera tady panuje ohromná solidarita a ochota pomoci těm nejvíce postiženým," doufá starosta Václav Palán.

"Hlavně, že se nikomu nic nestalo," uvažují dvě starší ženy na návsi.

Do Krasíkovic přijíždějí další vyprošťovací auta, jsou tady už cestáři, energetici, místní zemědělci i ostatní. Práce ještě nějakou dobu potrvají.

Opodál na návsi bloumá osamělá slepice. Kdyby mělo být podle ní, tak se v Krasíkovicích vlastně nic nestalo.

Právě nedaleko Pelhřimova se včera přehnala ničící vichřice.