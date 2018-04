Boubínským pralesem na nejvýše položenou rozhlednu Šumavy

Klikněte na mapu

Do někdejší sklářské osady míří vlak ve směru Strakonice-Vimperk nebo od Volar.

Zastávka Kubova Huť má své místo v knize rekordů, se svými 996 metry nad mořem je totiž nejvýše položenou železniční stanicí v České republice. V létě sem zajíždí v rámci nostalgických jízd parní vlak, nyní se musí návštěvník spokojit s motorovou soupravou.

Nejstarší v Evropě

Boubínský prales patří k nejstarším lesním rezervacím v Evropě. Pohled do korun vzrostlých stromů, které rostou bez zásahu lesníků stovky let, zatočí hlavu i zběhlému cestovateli. Nejstarší smrky a jedle tu stojí už více než tři sta čtyři sta let.

K výstupu na 1362 metrů vysoký Boubín láká před rokem a půl zpřístupněná nová dřevěná rozhledna, která je vysoká jedenadvacet metrů. K rozhledně, mimochodem na Šumavě nejvýše položené, se lze dostat hned ze dvou míst.

Vzhůru na rozhlednu

Můžete zvolit ze dvou tras. První kratší nenáročná cesta vede z Kubovy Huti po modré turistické značce.

Výchozím bodem druhé, delší trasy, je Kaplice u Zátoně. Tato cesta má větší převýšení a částečně vede i po naučné stezce Boubínský prales. Uvidíte také Boubínské jezírko, které coby umělá nádrž z roku 1833 kdysi sloužilo pro plavení dřeva na Idinu pilu a do lenorské sklárny.





Boubínské jezírko

Autor: ili/ www.fotobanka.cz

Trasy z Kubovy Huti i od Zátoně se setkají zhruba dvě stě metrů pod vrcholem. Odtud vede cesta po novém dřevěném chodníčku. Ten nahradil původní cestu, která měla na zdejší světově známý prales zabírající 666 hektarů nepříznivý dopad. Teď vytváří chodník strukturu schůdků, chodníků a plošin se zábradlím, které zajistí, aby žádný z návštěvníků Boubína nevstoupil do unikátního porostu.

Odměnou je pak výhled z rozhledny po Šumavě, který při dobré viditelnosti nabízí kruhovou podívanou po širokém okolí. Občas lze dokonce zahlédnout i Alpy. Rozhledna na Boubíně se nezamyká, a tak je otevřena celoročně.





Rozhledna na Boubíně v zimě