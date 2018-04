Botanické zahrady v zimě aneb na skok do tropů

Praha: premiéra nových skleníkůNejstarší botanická zahrada na území České republiky je v Praze. Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy byla založena podle nařízení Marie Terezie roku 1775. Předcházely ji však již od 14. století zahrady na jiných místech Prahy, mimo jiné i na místě současné botanické zahrady. Jednu z historických "medicinálních zahrad" nechal zřídit Karel IV. a byly v ní pěstovány především aromatické a kořeninové rostliny, používané v recepturách středověkých léků.Na dnešním místě v ulici Na Slupi byla zahrada zřízena v letech 1897-1898 a ke svému jubileu se dočkala nových skleníků. Zahrada slouží výuce studentů, plní výzkumné úkoly, podílí se na záchraně některých ohrožených druhů. Sbírky jsou přístupné veřejnosti a v zahradě jsou pořádány i různé výstavy.Ve sklenících jsou nejbohatší sbírky kaktusů a sukulentů, nejpopulárnější je vzácně kvetoucí viktorie královská, nejkrásnější jsou orchideje a zajímavé je vidět například i kvetoucí banánovník. Rekonstrukce skleníků byla dokončena v prosinci, v polovině měsíce proběhla kolaudace, následovalo stěhování dočasně přemístěných exponátů do nově upravených prostorů a první návštěvníci mají možnost navštívit je právě v době vánočních svátků a na Nový rok. Skleníky budou veřejnosti přístupné ve dnech 24., 25. a 26. prosince 1998 a 1. ledna 1999 v době od 9 do 16 hodin.Liberec: tropy pod JeštědemSeveročeská botanická zahrada v Liberci je jedním z vděčných lákadel v turistické nabídce tohoto města. Byla založena roku 1876 a na současné místo přenesena roku 1895. Také její skleníky procházejí v posledních letech rekonstrukcí. Její první etapa byla ukončena v srpnu 1998 a pětice moderních skleníků od té doby vítá návštěvníky. Jednotlivé kolekce jsou členěny regionálně: zahrnují flóru jednotlivých kontinentů - Ameriky, Afriky, Austrálie, Starého i Nového světa. Liberecká botanická zahrada je známá svou kolekcí masožravých rostlin a orchidejí. Ta však bude v plné kráse zpřístupněna až po druhé etapě rekonstrukce skleníků na jaře roku 1999.V závěru roku bude zahrada otevřena denně, včetně svátků, od 8 do 16 hodin, na Nový rok od 10 do 16 hodin.Brno: palmy skoro v centru městaBrno má své tropy nedaleko centra, v areálu Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Botanická zahrada byla mezi ulicemi Veveří, Kotlářská a Kounicova založena roku 1922. Již roku 1925 vykvetla v jednom z prvních provizorních skleníků viktorie královská, obrovský leknín původem z jihoamerických pralesů. Kolekce rostlin se nalézají na volné ploše 1,5 hektaru a na 1200 metrech čtverečních plochy v komplexu pěti skleníků, z nichž střední je dominantní a určený pro největší pěstované rostliny - palmy. Současná podoba skleníků je výsledkem jejich zásadní rekonstrukce a modernizace v letech 1995-1996, otevřeny byly 27. února 1997. K jejich zasklení bylo použito speciálního dvouvrstvého polyakrylátu.Skleníky této botanické zahrady jsou otevřeny během celého roku každý den mimo státem uznané svátky od 9 do 15 hodin. Ve všední dny je vstup přes vrátnici přírodovědecké fakulty, během víkendů brankou z ulice Veveří. Na přelomu roku budou skleníky přístupné jen 29. a 30. prosince od 9 do 12 hodin, ve dnech 24.-27.12. a 31.12.-1.1.1999 budou uzavřeny.Olomouc: Flora občas, skleníky pořádDo Olomouce vedou kroky ctitelů krásných květin a zahrad především v době, kdy je tam pořádána - na volných plochách i v pavilonech výstaviště - známá výstava Flora. V čase mezi výstavami "přežívá" část exponátů na venkovních stanovištích v rozlehlých sadech a parcích nedaleko centra Olomouce. Atraktivní exotická květena je však celoročně k vidění především ve sklenících. Pověstný je především palmový skleník a tradiční divácky vděčnou nabídku exotických rostlin nabízejí i další skleníky na okraji Smetanových sadů.Palmový skleník byl postaven v letech 1927 až 1930 a je svými rozměry (délka 72,5 metru, šířka 20, výška 12 metrů) největší svého druhu u nás. Na ploše 1500 metrů čtverečních je více než 200 palem a dalších subtropických i tropických druhů. Jsou mezi nimi i druhy, které mají právě k vánoční době jistý vztah: fíkovník a datlovník.Skleníky budou v závěru roku podle posledních informací otevřeny o sobotách a nedělích od 9 do 16 hodin, o případném zpřístupnění během dalších svátečních dnů je možné se informovat telefonicky (068/414021).