Boston, to je napůl Amerika, napůl Evropa. Vydejte se Cestou svobody

Historie Bostonu Svoboda, rovnoprávnost a právo na sebeurčení , to jsou hlavní body Deklarace nezávislosti. Ještě dlouho před její ratifikací to byla hospodářská a náboženská svoboda, která přiměla statisíce Evropanů opustit rodný kontinent a vydat se na nebezpečnou plavbu přes Atlantik.

, to jsou hlavní body Deklarace nezávislosti. Ještě dlouho před její ratifikací to byla hospodářská a náboženská svoboda, která přiměla statisíce Evropanů opustit rodný kontinent a vydat se na nebezpečnou plavbu přes Atlantik. Po válce s Francií o vliv v Novém světě byla britská pokladna prázdná - naplnit ji měly právě kolonie. Ta v Jamestownu však už měla 150 let a z hrstky dřevěných srubů se stalo 13 prosperujících kolonií , které žádaly více svobody, ne méně. Především v Bostonu se z kolonistů stali praví Novoangličané - svéhlaví a s touhou po svobodě. Anglie navíc všechna nařízení schvalovala přes hlavy kolonistů. Místo poslušnosti tak dosáhla jejich sjednocení a vyhlášení daňového bojkotu. „Žádné zdanění bez zastoupení,” zněla parole povstalců kolem právníka Samuela Adamse a jeho spolku Synů svobody.

, které žádaly více svobody, ne méně. Především v Bostonu se z kolonistů stali praví Novoangličané - svéhlaví a s touhou po svobodě. Anglie navíc všechna nařízení schvalovala přes hlavy kolonistů. Místo poslušnosti tak dosáhla jejich sjednocení a vyhlášení daňového bojkotu. „Žádné zdanění bez zastoupení,” zněla parole povstalců kolem právníka a jeho spolku Synů svobody. Poté, co Anglie vyslala čtyři tisíce vojáků, situace eskalovala 5. března 1770 tzv. Bostonským masakrem . Symbolem odporu bylo i tzv. Bostonské pití čaje , kdy povstalci 16. prosince 1773 naházeli kompletní náklad čaje do moře. Anglie reagovala uzavřením přístavu a zbavením kolonie Massachusetts samosprávy.

tzv. . Symbolem odporu bylo i tzv. , kdy povstalci 16. prosince 1773 naházeli kompletní náklad čaje do moře. Anglie reagovala uzavřením přístavu a zbavením kolonie Massachusetts samosprávy. Na podzim roku 1774 rozhodl 1. Kontinentální kongres ve Philadelphii pod vedením George Washingtona o založení vlastní armády. Zároveň anglickému králi vyslal petici jako poslední pokus vyřešit vše po dobrém. „Kolonisté musí vyhrát, nebo se podřídit,“ zněla odpověď Jiřího III.

pod vedením George Washingtona o založení vlastní armády. Zároveň anglickému králi vyslal petici jako poslední pokus vyřešit vše po dobrém. „Kolonisté musí vyhrát, nebo se podřídit,“ zněla odpověď Jiřího III. 2. kongres pod vedením T. Jeffersona a B. Franklina už šel ruku v ruce s bojem. Válka začala v dubnu 1775 bitvou u Concordu a Lexingtonu ; poté u Bostonu a Philadelphie . V červenci se před Manhattanem zformovalo na 400 britských lodí: třicet tisíc vojáků proti osmnácti tisícům patriotů - vojska složeného z obyčejných mužů.

už šel ruku v ruce s bojem. Válka začala v dubnu ; poté . V červenci se před Manhattanem zformovalo na 400 britských lodí: třicet tisíc vojáků proti osmnácti tisícům patriotů - vojska složeného z obyčejných mužů. Partizánský způsob boje v lesích a touha po svobodě nakonec rozhodly: 4. července 1776 došlo k podepsání Deklarace nezávislosti a založení konfederace 13 kolonií.