Bosonohy budou koulet pivní sudy

Závod v Brně-Bosonohách rozlišuje kategorie - muži do 40, do 55 a nad 55 let. Ženy a významné osobnosti tvoří zvláštní dvě skupiny, u kterých se věk nerozlišuje.

Válení pivních sudů byla ještě před několika lety pouze recese. Postupem času se z ní ale stala atraktivní sportovní disciplína. Loni zvítězil místní borec Roman Havlík. Jeho rekord? Prázdný pivní sud vyválel do kopce za 17 vteřin.

Akci zpestří šermíři a fakír

Desátý ročník sudovalu a víkendová akce "Ahoj prázdniny" jsou součástí oslav 765. výročí první písemné zmínky o Bosonohách. Program zahájí už v pátek večer vystoupení skupiny historického šermu Gasparo a spol. "O šermu převážně nevážně". Po setmění mezi diváky přijde nefalšovaný fakír Jin-Fan.

"Zájemci o účast v sobotním závodě ve válení sudů se mohou hlásit ještě deset minut před slavnostním zahájením ve 14 hodin. Přihlášky ale mohou předem zasílat Úřadu městské části Brno- Bosonohy," říká starosta Bosonoh Petr Gabriel.

Závod v pití piva

Zpestřením bude i letos kategorie pro pozvané brněnské osobnosti. Účast přislíbil například nový ministr dopravy a spojů Milan Šimonovský. Na programu bude také Ruliáda, což je závod smíšených dvojic v jízdě na trakaři. Premiéru bude mít letos závod v pití piva, zvaný "Bosonožský tuplák".