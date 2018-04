Bosna a Hercegovina: 4 pohoří za 4 dny

Nenahraditelné informace z první ruky VÝCHODISKA NA TÚRY DO HOR

co v průvodci nebylo Kreševo - ze Sarajeva se dostanete autobusem do lázeňského města Kiseljaku, proslulého prameny stejnojmenné minerální vody. Tu si můžete volně načepovat ze zřídla v městském parku. Doporučuju ochutnat krajovou specialitu pogaču sa kajmakom, což je zvláštní pečivo s mléčným výrobkem podobným našemu pomazánkovému máslu. Do Kreševa potom z Kiseljaku pokračujte modrým mikrobusem ze štěrkového parkoviště, cca. 40 metrů od autobusového nádraží. Jízdné činí 2,5 KM. Fojnica - východisko na Prokoško jezero. Řada muslimských i katolických památek. Partnerem Fojnice je náš Cheb, přímé autobusové spojení se Sarajevem. Mikrobusy odtud jezdí do obce Merdžanići, dále pěšky (od motelu na Jezernici spletí cest údolím potoka), případně si můžete najmout taxi. Makadamovou cestu běžně jezdí za suchého počasí osobní automobily - pozor na vysoké stoupání. Třetím možným nástupním místem je Gornji Vakuf v údolí Vrbasu, na hlavním tahu Banja Luka - Jablanica - Mostar. ZNAČENÍ Bitovnja: od Kreševa vybíhá několik přístupových tras - jedna z nich začíná nenápadnou stezičkou, vpravo z asfaltky k Ribnjaku, cca 200 metrů od loveckého domu. Hned na začátku vám tedy cestu okoření lehké bloudění, později se ale značení zlepšuje a objevují se i směrovníky. Avšak pod hranicí lesa začne dobrodružství nanovo. Na hřebeni není za dobrého počasí problém s orientací, pokud ale padne mlha, tak jste s největší pravděpodobností za okamžik ztraceni. Od Čadoru k sedlu nejprve vynikající značení, později absolutní chaos díky intenzivní těžbě dřeva a výstavbě nových lesních cest. Je třeba bedlivě sledovat každý kmínek, zarostlá a neprošlápnutá stezka často uhýbá z dřevařských spojnic, v lese mimo ně je ale značení obstojné. Pogorelica: vyjma kratičkého úseku u chaty zcela bez výhrad Zec: za dobrého počasí značka dobře identifikovatelná, prochází středem pohoří, křižují ji však pastevecké cesty a v sedlech prašné silničky. Jelikož Zec je bezlesý a tyčové značení neexistuje, za husté mlhy obtížně průchozí. Vranica: stezka vede převážně po hřebeni, vyšší vrcholy obchází traverzem zleva. Poměrně dobře znatelná, značení nepravidelně na kamenech, možnost sejití na některou pasteveckou cestu. U Ločiky - resp. Sarajevských vrat spleť cestiček, nicméně tady již o víkendech vysoká koncentrace návštěvníků. Ani zde ovšem není přítomno tyčové značení. Ovčáčtí psi spíše mírní. Nástupní místa na webu

www.kresevo.net

www.fojnica.ba

www.kiseljak.tk