Borůvkobraní v Borovanech nabídne šampionát v chytání borůvek do úst

Druhý červencový víkend se v Borovanech na Českobudějovicku ponese v duchu léčivých lesních bobulí. V zámeckém areálu se totiž koná jubilejní desáté Borůvkobraní okořeněné řadou hudebních i kejklířských vystoupení. Novinkou letošního roku bude týmová soutěž ve vaření borůvkových knedlíků, která odstartuje hned v sobotu 12. července v 10 hodin. Počet soutěžních týmů je však omezen na šest, proto neváhejte a přihlaste se co nejdříve.

Soutěž o krále borůvkových knedlíků vypukne v neděli

I letos se můžete zúčastnit tradičního mistrovství světa v chytání borůvek do úst za jednu minutu. Prestižní soutěž se uskuteční v neděli ve 13 hodin a na vítěze čekají nejen věcné ceny, ale také titul mistra světa! Tím rozhodně soutěže Borůvkobraní nekončí. Další titul čeká na největšího jedlíka borůvkových knedlíků, který získá ten, kdo sní nejvíc kynutých pochoutek v daném časovém limitu. Klání včetně slavnostního vyhlášení vítěze se uskuteční v neděli od 12 hodin. Přihlásit se je opět třeba předem, a to na webových stránkách Borůvkobraní.



Hry kapra Jakuba Borůvkáře

Pro děti je připraven pestrý program, v němž nechybí ani borůvková soutěž. Nejmladší účastníci se totiž utkají v pojídání borůvkových koláčů. Dále si s průvodcem dětské části Borůvkobraní kaprem Jakubem Borůvkářem budou moci zahrát řadu her, jako je borůvkové puzzle a pexeso či živé Člověče, nezlob se. Chybět nebudou ani dílny, kde si děti vyzkoušejí batikování, vyfukování korálků a mnoho dalšího. Pro malé i velké je připraveno hned několik vystoupení, divadelní příběhy O Kačence a O kůzlátkách nebo kejklířská podívaná Vojty Vrtka.

Během víkendu si budete moci také nakoupit drobnosti včetně borůvkových sazeniček

Kromě hlavního programu vás čeká také program doprovodný, jehož součástí je například soutěž Na kole okolo Borůvkovan. Vydejte se na 26 kilometrů dlouhou vyznačenou cyklostezku, sbírejte razítka na plánky, které si můžete vyzvednout v místním infocentru, a vyhrajte drobné odměny.



Vstupné na Borůvkobraní v Borovanech vás přijde na 100 korun a umožní vám zúčastnit se programu oba dva dny. Za dítě potom zaplatíte 50 korun. Stejnou částku zaplatí také dospělí, kteří při nákupu vstupenky předloží platnou vlakovou jízdenku z dní konání akce.



Co ještě vidět v Borovanech

Borůvkobraním borůvková tradice Borovan nekončí. V roce 2013 tu v ke klášteru přilehlém parku otevřeli borůvkovou zahradu, která je přístupná milovníkům borůvek a zájemcům o pěstitelské rady od května do září. Součástí parku je také čítárna patřící ke klášterní knihovně, kde si při čaji či kávě můžete pod 150 let starým chráněným dřínem odpočinout nad oblíbenou knihou.

Klášter augustiniánů byl veřejnosti zpřístupněn teprve v roce 2010

Z parku zamiřte do augustiniánského kláštera, který byl před čtyřmi roky zrekonstruován a otevřen pro veřejnost. V místním lapidáriu si prohlédnete řadu barokních soch, ale především originál Mariánského sloupu z Českých Budějovic. Klášter dále nabízí expozici církevních oděvů a v patře můžete navštívit také klášterní muzeum. Otevřeno je v létě denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin.



Na lvy a tygry do Dvorce u Borovan

Chovu vzácných druhů exotických zvířat se na Borovansku věnuje zoopark v Dvorci u Borovan. Park exotických zvířat Dvorec chová především velké šelmy, mezi nimi například tygra ussurijského, šakala čabrakového či levharta skvrnitého. Zoo se může pochlubit nejúspěšnějším odchovem lvů pustinných v České republice, kterých se tu zatím narodilo kolem třiceti. Návštěvníky potěší také medvědinec, bezbariérové chodníky a odpočinková místa. Pro děti je připraven výběh s domácími zvířaty, do něhož mohou vlézt a zvířátka nakrmit, vyfotit se s nimi či si je pohladit.



Za vstup do Parku exotických zvířat v Dvorci zaplatí dospělý návštěvník 120 korun. Rodiny s dětmi zoo navštíví za zvýhodněnou cenu 300 korun. Od května do srpna je v Dvorci otevřeno denně od 9 do 18 hodin, v září a říjnu potom od 9 do 17 hodin a po zbytek roku pouze o víkendech.



