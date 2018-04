Borůvkáři drancují přírodu

Sběrači ničí chráněné rostliny a ruší zvířata



Strážci přírody proto začali borůvkáře přísně kontrolovat. "Sběr borůvek běží už třetí týden, sbírají celé rodiny s přepravkami a kbelíky. Ti nejpracovitější si denně dokáží vylepšit rozpočet až o tisíc korun," říká lesník Jaroslav Tomanec. Lesní zákon podle něj umožňuje sběr plodů pro vlastní potřebu. "Ovšem to, co dělá většina lidí, nemá se sběrem nic společného. Jde o trhání borůvek ve velkém. Sběrači ničí borůvčí, protože používají hřebeny. Těmi sedřou nejenom plody, ale i lístečky z keříků," dodává Tomanec.

Ekologům vadí kromě ničení borůvčí také to, že sběrači ruší zvěř, často devastují okolo rostoucí chráněné rostliny či vysazené malé stromky a chodí dokonce i do chráněných rezervací.

"Rezervace by měly být útočištěm zvěře. Borůvky slouží i jako potrava pro tetřevy a medvědy. Borůvkáři se však snaží dostat co nejdál auty, blokují lesní cesty a plaší zvěř," popisuje Jiří Lehký ze Správy Chráněné krajinné oblasti Beskydy.

V rezervaci podle zákona nikdo nesmí jít mimo vyznačenou cestu. "Když jdete po stezce a sbíráte borůvky do pusy, nic se neděje, pokud však z cesty sejdete, už je to přestupek," upozorňuje Jiří Lehký. Zákon umožňuje udělit pokutu do výše 10.000 korun. Ve správním řízení však borůvkáři hrozí až padesátitisícová sankce.



Trhání pomocí hřebenů je pro rostliny pohromou



Široko záběrové hřebeny sběračů snesou příměr s kombajny. "Způsobují často nenávratné škody. Borůvčí začne po nájezdu těchto kombajnérů v lepším případě opět naplno rodit za několik let. Borůvek se letos urodilo o poznání méně. Sběračů ovšem neubylo, spíše naopak," poznamenal Jaroslav Tomanec.

Zoufalí jsou také lesní správci. "Sběrači ničí porost, odhazují odpadky, zajíždí do lesa autem a kouří. Jenom doufáme, že od špatně uhašené cigarety někde nevznikne požár," říká lesní správce Petr Vařecha. Ohroženy jsou lesy všech vlastníků bez rozdílu, zda jde o lesy soukromé, obecní nebo státní.

V Javorníkách je problematická zejména hřebenový trasa kolem Velkého Javorníku, v Beskydech zase oblast Kněhyně a Čertova Mlýna.