Víte, že nejvíc lvů u nás žije v jižních Čechách? Tip na cyklovýlet

Mniši by se asi trochu podivili

Ještě než vyrazíme do okolí, představíme si samotné Borovany, které leží 17 kilometrů jihovýchodně od Českých Budějovic a v současnosti tady žije zhruba 4 000 obyvatel.

Nejvýznamnější a asi nejkrásnější stavbou v obci je Augustiniánský klášter, který byl založen již v roce 1455. Dnes by se asi mniši divili, co všechno může v klášteře fungovat, ale vězte, že se v budově nachází galerie, lapidárium barokních soch, kavárna i vinárna a hlavně skvěle vybavené infocentrum, které návštěvníkovi poskytne nepřeberné množství tipů na návštěvy v okolí.

Není pomník jako pomník

Od kláštera vyrážíme na západ a zhruba po třech kilometrech dojedeme k prvnímu cíli našeho dnešního putování, kterým je Památník Jana Žižky z Trocnova. Ovšem v případě našeho válečnického velikána nejde jen o sochu a pamětní desku. Celý areál má několik hektarů, rozkládá se částečně v lese a částečně na přilehlých loukách a obsahuje minimálně dva rybníčky, přičemž v jednom z nich plavou stovky malých oranžových rybiček. Prohlédnout si můžete základy Žižkova dvorce, kde žil. Potom také místo údajného vojevůdcova narození, muzeum husitství a samozřejmě válečníkovu sochu. Celá prohlídka trvá přes hodinu.

Areál památníku Jana Žižky má několik hektarů a rozkládá se v nádherné přírodě. Socha velkého vojevůdce nemůže být malá.

Padouch, nebo hrdina

Jan Žižka z Trocnova se narodil kolem roku 1360 v jihočeském Trocnově a svůj život ukončil 11. října 1424 v bitvě u Přibyslavi. Byl asi nejznámějším českým válečníkem a je považován za tvůrce obrany opírající se o vozovou hradbu. Za svého bohatého válečnického života bojoval na mnoha stranách, často nejdříve na jedné, aby pak přešel na druhou.

První zmínky vypovídají o jeho působení v bratrstvu silničních lapků, se kterými vedl záškodnickou válku proti Rožmberkům, později ovšem přešel na jejich stranu a účastnil se tažení do Polska na straně Václava IV. Podílel se na porážce německých rytířů, ale zaplatil za to svým okem. Poté nějaký čas působil na královském dvoře, ale v roce 1419 se účastnil pražské defenestrace a přešel na stranu husitů, s nimiž vedl válku proti katolické církvi. A jak známo, toto tažení nedopadlo dobře.

Soukromá ZOO s početnou skupinou šelem Mlýn, kde pobývají čerti, stojí na břehu krásného rybníka.

Když jsou čerti ve mlýně, ještě to neznamená, že tam straší

Trasa Délka trasy: 40 km

40 km Čas jízdy: 3 hodiny

3 hodiny Nastoupáno: 450 m

450 m Náročnost: 1 - 2

1 - 2 Ubytování: Borovanský mlýn

Borovanský mlýn Kde jíst: Restaurace Žumberk, Borovanský mlýn

Restaurace Žumberk, Borovanský mlýn Doporučené kolo: silniční, trekingové

silniční, trekingové Cesty: asfaltové

asfaltové Popis trasy: Borovany, Radostice, Borovanský mlýn, Dvorec, Trhové Sviny, Čížkrajíce, Klažany, Žumberk, Žár, Boková, Olešnice, Lhotka, Dvorec

Od pomníku pokračujeme na jihovýchod a naší další zastávkou je Borovanský mlýn na břehu nádherného rybníka. Funkci zpracovatele obilí už dnes sice neplní, zato má mnoho jiných poslání. V jeho prostorách sídlí zvířecí farma, takže návštěvníci mohou spatřit ovce, kozy, koně, drůbež, ukázky dojení či se projet na koních. V místním rybníce se mohou procvičit v rybolovu.

Na pozemku mlýna je také stálá výstava českých pohádek a na návštěvníky, nejen ty nejmenší, tam čekají čerti, vodníci i princezny. A funguje tu i výborná restaurace, která využívá produktů místní farmy, takže kdo se chce chutně najíst, tak v Borovanském mlýně chybu rozhodně neudělá.

Nejvíc lvů žije v jižních Čechách

Ze mlýna pokračujeme dále jihovýchodním směrem do Dvorce, kde se nachází jedinečná soukromá zoologická zahrada. Oficiální název zní Park exotických zvířat a na návštěvníky čeká nejedno překvapení. Žije tu přes 200 kusů zvěře, kromě velbloudů, buvolů a lam i údajně největší skupina lvů pustinných v Čechách, kterým sousedy dělají takoví zvířecí giganti jako tygr ussurijský nebo sněžný. Zvířata mají velké přírodní výběhy a před nedávnem ještě přibyl pavilon plazů s největší kolekcí kober u nás. Takže hurá za tygrem.

Přes nádherné jihočeské vesnice

Od výběhu tygrů pokračujeme na jih do Trhových Svin. Obec je to hezká, za návštěvu určitě stojí Muzeum užitkových vozidel a barokní poutní kostel Nejsvětější trojice, který leží dva kilometry jižně od města na nevelkém vršíčku, takže ho nemůžete minout. Jeho půdorys má tvar šesticípé hvězdy a obklopuje ho ambit se třemi věžemi. Po prohlídce kostela pokračujeme přes nádherné jihočeské vesničky Čížkrajice a Klažary kolem nádherných rybníků až do Žumberka. Názvy znějí krásně staročesky a přitom pohodově a úplně stejně vesnice i vypadají.

Jihočeské rybníky mají úžasnou atmosféru.

A na závěr středověká tvrz

Naší poslední zastávkou je středověká tvrz Žumberk. Nádherně zachovalá stavba ze 17. století je obehnaná hradbami s několika baštami a přímo pod tvrzí se rozprostírá jezírko. Právě tady by se měly natáčet pohádky.

Cyklotoulky Článek vznikl ve spolupráci s autory pořadu Cyklotoulky, který můžete sledovat v sobotní dopolední premiéře na ČT SPORT a na www.i-cyklotoulky.cz

V objektu najdete stálou expozici lidového nábytku, ukázky středověkého rybářského náčiní a popisy technik lovu. Vedle bašty stojí ojedinělý čtyřlodní gotický kostelík sv. Jana Křtitele z 15. století a nádherná rybářská hospoda s letní terasou, kde jsou cyklisté rozhodně vítáni. Takže dobrou chuť.

Zpátky do Borovan dojedeme přes nádherný rybník Žár, Olešnici a Lhotku, kde můžeme obdivovat malebnou lidovou architekturu.