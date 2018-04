Borough Market: ukousněte si Londýna se zapálenou kuchařkou

Inspirujte se a společně s Lenkou nahlédněte pod pokličku londýnským šéfkuchařům.

Borough Market je nejstarším trhem s jídlem v Londýně a chcete-li si na něj zajít, vystupte na zastávce metra London Bridge. Nečekejte obří plac se stánky, zastřešený prostor pohodlně přehlédnete od kraje ke kraji, ale ten výběr je ohromující! Čekala jsem jeden z ovocno-zeleninových trhů, které jsou v každém městě a v každé zemi. To, co jsem spatřila, mě však naprosto odzbrojilo.

Výrazný rozdíl oproti mnoha (zejména našim) trhům, kde vám nic zadarmo nedají je, že je tu dovolené ochutnávat! Místní si jsou dobře vědomi chutnosti a kvality svých produktů, takže dávají ochutnávat rádi a hojně.

Nikdo u vás přitom nestojí a nemáte pocit, že spolknutím onoho sousta jste se uvázali nadosmrti ke koupi daného produktu, jinak sklidíte hlasité spílání stánkaře. Tady vás naopak vybízí, abyste ochutnali ještě tento další kousek. Pokud nic nekoupíte a odejdete, neprovází vás nevraživost ani uražené pohledy. A že je tedy co ochutnávat.

Domácí pekárna s nabídkou křupavých chlebů bílých i celozrnných, různě tvarovaného italského pečiva i sladkostí. Uzené či na místě grilované klobásky, stánek jen a pouze s olivovými oleji a octy (balzamikový s fíkovou příchutí byl boží!).

Stánek jen a pouze s česnekem a výrobky z něj. Dortíkový stánek se všemožnými cheesecaky, brownies a cookies. Stánek, kde se opéká jehněčí. Stánek s všemožnými druhy jablíček a jablečných moštů. Stánek jen a pouze s olivami.

Stánek jen a pouze s mořskou solí různých příchutí a domácím máslem. Stánek jen a pouze s tofu. Stánek jen a pouze s různými čerstvými houbami. Stánek jen a pouze s marmeládami nebo s čatní (mě dostalo angreštovo-koriandrové!).

Kadeřávek, který je u nás na vyhynutí

Samozřejmě, že tam nechyběly ani stánky zeleninové. Na jednom měli "duhovou mrkev", která opravdu hrála odstíny žluté, růžové a oranžové barvy, a taky žíhaný lilek s příhodným názvem "grafitti". Jiný stánek se specializoval na saláty.

Další stánek byl specialista na čerstvé bylinky a v zimním období jste si mohli koupit třeba květináč s čerstvým bobkovým listem. Očima jsem hltala čerstvou baby mrkvičku nebo ukázkově vyskládané svazky řepy s natí! Kapitulovat jsem musela, když jsem uviděla topinambury a kadeřávek, které jsou u nás na vyhynutí.

Objevila jsem i pro mě zcela nový druh zeleniny s názvem swede. Až po návratu jsem se na internetu dopídila, že se to česky řekne vodnice a je to pradávná zelenina, kterou vytlačily z našeho jídelníčku brambory.

Bulva měla velikost mezi řepou a celerem a měnila barvu z krémově žluté do fialové. Musela jsem ji koupit (v přepočtu za nicotných 15 Kč) a vyzkoušet. Samozřejmě až doma po návratu. Oloupat, nakrájet na kostičky a povařit ve vodě. Pak rozmačkat mačkadlem na brambory spolu s kousky čedaru. To byla lahůdka!

Další novinkou pro mě byly purpurové výhonky brokolice (purple sprouting broccoli). Nebyla to hlávka s růžičkami, byly to jednotlivé růžičky s dlouhým tenkým koštálem. Musí to být bezva příloha po napaření. Jen nad jedním jsem si lámala hlavu – je přece konec února, tak sakra jak to, že tady toho mají tolik čerstvého? Viditelně to totiž nebyl dovoz z teplých jižních krajů.

Sezóna jehněčího masa o sobě dávala vědět

Sotva jsem si myslela, že jsem trh už dostatečně prošla, nedalo mi to a chtěla jsem si ho obejít ještě jednou kolem dokola. Správná volba, neboť venku pod mostem se skrývala další část, tentokrát hlavně stánky s hotovým jídlem.

Dav v uličkách úměrně zesilující linoucí se vůni zhoustl. Mé oči toho chtěly ochutnat tolik! Sezóna jehněčího dávala o sobě vědět na každém kroku. Na arabském stánku The Arabica food & Spice Company jsem ochutnala taštičku z bulguru plněnou lilkem s cibulí a melasou z granátových jablíček.

Úžasně to vonělo a stála tam dlouhá fronta hladovců. Ještě delší ovšem stála u stánku, kde se dělal raclette. Ten pravý z obřích kol sýra, který se před očima roztékal pod žhavým grilem. Do mističky dostanete pár horkých brambůrek a na ně vám seškrábnou pořádný kus rozteklého sýra. Nebo je libo opečený chleba obalený v pořádné dávce strouhaného sýra?

Nevím, kam se podívat dřív, vůně se prolínají, lidi spokojeně přežvykují a já lituju, že už nemám hlad. Vynechat jsem však nemohla koktejl u stánku Natural Smoothie Company. Dělají je totiž s přísadami lněných semínek, mladého ječmenu nebo chlorely. To brčálově zelené pití překvapivě nechutnalo po žabinci. Chutnalo úžasně!

Borough Market vítá návštěvníky jen ve čtvrtek, v pátek a v sobotu. Bližší informace o otevírací době i o tom jak se na trh dostat najdete na www.boroughmarket.org.uk.

