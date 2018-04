Bornholm - přívětivý ostrov uprostřed Baltu

Nic z toho na ostrově, který leží v Baltském moři a patří Dánsku, zaručeně nenajdete. Jediný hrad je už dávno zříceninou a všechno ostatní tu má docela přívětivé a lidské rozměry. Ten ostrov se jmenuje Bornholm, a pokud ještě nemáte pro své putování v nadcházející teplejší části roku stanoven cíl, je to možná tip právě pro vás.

Bornholm je (pro obyvatele Dánska) nejvzdálenějším z dánských ostrovů, neuvažujeme-li Faery a Grónsko. Lodí je to z Bornholmu mnohem blíž do Švédska než do Dánska. Bornholm je čtvrtým největším ze 4834 ostrovů Dánského království. A přitom tu odnikud nikam není příliš daleko - z žádného místa na ostrově to nikam není dál než kolem třiceti kilometrů.

Bornholm je malým kouskem Skandinávie, který dokazuje, jak i zde dokáže být příroda pestrá. Severní a západní pobřeží ostrova jsou převážně kamenitá, místy zde vybíhají z moře strmé žulové útesy. Jih a východ ostrova lemují přesypy a pláže z bělavého písku, střed pokrývají lesy a vřesoviště. Žije se hlavně na pobřeží. Leží zde skoro všechna větší města - Hasle, Sandvig, Allinge, Gudhjem, Svaneke, Neks. Jak by také ne - tradičním řemeslem místních lidí bývalo rybářství, ale dnes už se jím živí jen hrstka z bezmála padesáti tisíc obyvatel ostrova.

Rybáři vyjíždějí za svým úlovkem v noci, kdy je moře klidné, a vracejí se ještě před svítáním. V časných ranních hodinách si můžete přímo z rybářských bárek koupit čerstvé ryby - makrely, tresky, úhoře a sledě, kteří jsou místní specialitou. Většina rybářů udí ulovené ryby ve vlastních udírnách a pak je prodávají v malých restauracích upravené na desítky způsobů. Čerstvě vyuzený sleď - to je zde kulinářský zážitek číslo jedna.

Největším bornholmským městem je Ronne. Ronne vás přivítá, ať už přijíždíte trajektem z Kodaně, z Ystradu ve Švédsku nebo z německého Sassnitzu. Také v Ronne se historické centrum rozkládá kolem přístavu. Na každém kroku tu narazíte na původní domky, některé jsou staré i dvě stě let. Ten vůbec nejstarší naleznete v ulici Toldbodgade. Typické bornholmské domky jsou přízemní, jejich bílé a žluté fasády s pravoúhelníky a úhlopříčkami trámoví jsou tu a tam vystřídány neomítnutými stavbami z červených cihel.

Z Ronne je to jen kousek ke zřícenině hradu Hammershus, největší hradní zřícenině severní Evropy. Hrad byl vystavěn ve 13. století, pak byl opakovaně dobýván, opevňován, ničen a znovu vystavován až do století osmnáctého. Od té doby leží v troskách. Nebezpečí však nehrozilo jen obyvatelům hradu. Bornholm býval v minulosti častým cílem nájezdů pirátů, před nimiž hledali lidé útočiště - v kostelech. Bornholmské kostelíky jsou totiž naprosto unikátní.

Na ostrově jsou celkem čtyři - ve vesnicích Nyker, Olsker, Nylars a Sterlars. Vystavěny byly ve 12. a 13. století v románském slohu, mají kruhový půdorys a jsou zářivě bílé. Byly opevněné a sloužily jako svatyně a pevnosti zároveň. Dalším typickým motivem Bornholmu jsou větrné mlýny. Vítr od moře foukal vždycky a pomáhal tak lidem zpracovávat úrodu.

Většina z necelých dvou desítek dochovaných větrných mlýnů už dávno neplní svou funkci. Najde se však jeden - ten u vesnice Rsdale, který mele mouku dodnes, i když jen pro ukázku turistům. Ti si ji pak mohou koupit i s několika recepty na pečení zaručeně domácího chleba. Ale na vítr tady lidé spoléhají i dnes - roztáčí totiž vrtule několika větrných elektráren rozsetých po celém ostrově. A ještě jednu zmínku si Bornholm zaslouží.

Je to totiž ostrov zaslíbený cyklistům. Na kole se tu člověk dostane opravdu všude. Ostrov je doslova protkán sítí kvalitních cyklistických stezek, které často lemují moře anebo vedou k malebným kostelíkům ve vnitrozemí. Na kole můžete projet přístavy, odkud vyplouvají rybáři, nebo se uchýlit do stínu lesa uprostřed ostrova. Kolo je zkrátka ideálním prostředkem, jak se s Bornholmem seznámit.





Může se hodit

JAK SE TAM DOSTAT: Nejkratší cesta na Bornholm vede přes německý ostrov Rujana. Odtud, z přístavního města Sassnitz odjíždí každý den trajekt do Ronne. Během hlavní sezony (14. 6.-31. 8.) odplouvá trajekt takto: Po a So - 16.00 hodin, Út až Čt - 9.15, Ne - 14.00 hodin. Za osobní automobil (včetně pěti pasažérů a třeba i jejich bicyklů) zaplatíte 120 DM ve všední den a 180 DM o víkendu. Auto však můžete nechat v městě Sassnitz a na Bornholm se vydat jen s kolem - cena pro jednoho pasažéra s kolem je 35 DM.



KDE SE UBYTOVAT: Po celém obvodu ostrova jsou rozmístěny kempy. Pro cykloturistiku je výhodné zřídit si v některém z nich základnu a vyjíždět hvězdicově a nalehko do okolí. Pro pohodlnější jsou na ostrově k dispozici stovky chat, pronajímaných k letním pobytům, například prostřednictvím katalogu Novasol nebo informačních turistických kanceláří na Bornholmu. To je však třeba udělat v předstihu.



DALŠÍ INFORMACE: BORNHOLMS TURISTBUREAU, Ved Havnen, Munch Petersensvej 4, 3700 Ronne, Denmark. tel.: 0045 5395 0810.