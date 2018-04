Bořeň: přírodní zázrak uprostřed krajiny plné komínů

Může se hodit Užitečné weby

Bílinská přírodovědná společnost Virtuální výlet na Bořeň Počítačový 3D model Bořně Bohuslav Balbín o Bořni, ze svazku Krásy a bohatství české země

"Staří vykládají, že tato hora má své zajímavosti: že byli někdy spatřeni dravci, jak vylétají z jeskyň a opět tam zalétají. Že ve svém nitru chová zlato a stříbro a že tam byly nejednou nalezeny drahé kameny, ale také hadi s korunkami a že tam rostou vzácné byliny. To všechno vyprávějí dávné zkazky. Sám myslím, že je to pravda. Když jsem se dostal do Mirošovic, vystoupil jsem nejednou na tu horu, ačkoli se tam jde příkrou cestou a dost nebezpečně po kluzkých kamenech. V životě jsem nespatřil strmější výšinu (nevyjímám ani tu, kterou ukazují na Moravě u hradu Letovic). Nejenže má hora směrem k Bílině úplně sráznou boční stěnu, ale ještě je v ní dutina, takže kdo se dívá dolů, připadá si jako pták. Můj průvodce za mé přítomnosti jmenoval a trhal diptam, třemdavu, šafrán a jiné neznámé rostliny a keříky; později pak jsem diptam ukázal lékařům a schválili jej. V úvale pak rostlo plno květin, jež jsem neznal a dosud nespatřil...." Zdroj: Mapy © PLANstudio