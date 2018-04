Prohlédněte si ji podrobně. Žádná žena nedokázala totéž co ona: během roku vystoupila na sedm vrcholů sedmi světadílů. Něco takového zatím svedli jen tři muži.

Těch hor vlastně bylo osm. Protože panovaly pochyby, která hora v Austrálii a Oceánii je ta správná, vylezla pro jistotu na obě.

Je fakt skvělá. A krásná.

A k tomu to jméno. Bond... Annabelle Bond.

Vypadá jako žena, která se pro upadlou perlu už neshýbá a vždy odjíždí aspoň jaguárem. Když vidíte její snímky z hor, kde má na sobě tričko, ostře červenou prošívanou vestu a napříč přes tělo horolezecké lano, nějak automaticky očekáváte, že na příští fotce už bude jen ona a lano. Ale tak to není.

Annabelle Bondová zažila bolest a viděla smrt hodně zblízka. Když sestupovala ze své poslední hory, míjela mrtvá těla dvou mužů, dvojčat, s nimiž před několika hodinami hovořila. Věděla, že je před ní její nejtěžší úkol: říci o tom synovi jednoho z mrtvých, který čekal dole.



Annabelle Bond vypadá velmi křehce, ale má za sebou opravdu drsné věci.

Představa otrlého dobrodruha k ní však pořád nějak nesedí. Proč by také měla. Annabelle se i na ledovci chová jako žena. Ve chvíli, kdy drsní muži lámou zubní kartáčky na polovinu, aby snížili váhu, kterou ponesou k vrcholu, Annabelle Bondová přibaluje do baťohu neuvěřitelnou věc, bez níž neudělá ani krok.

Je to rtěnka.

"Horolezectví je mužský sport, tak proč si ho nezženštit," říká. "Žena přece může dokázat všechno a nemusí přitom vypadat jako yetti."

Někdy však lze rtěnku využít skoro stejně jako cepín nebo mačky. Když Annabelle stoupala na Vinson Massif, nejvyšší vrchol Antarktidy, musela by se vzdát.

Byla obrovská zima, foukal vítr. Lidé z výpravy odpadávali a vraceli se do výškových táborů. "Můj vůdce řekl: Máš úplně fialové rty, obracíme se zpátky," vyprávěla Annabelle listu The Sunday Times. Ubránila se jen typicky ženskou lstí. Otočila se zády a nalíčila si rty svou rtěnkou. Pak vůdce přesvědčila, že mohou pokračovat. "Přitom jsem byla tak strašně unavená, že mi bylo jedno, že mám rozepnutou bundu. Vlasy mi přimrzly k obličeji jako knír. Nohy byly těžké jako kusy dřeva a odpadly mi nehty."

Když se později dostala do nemocnice v Buenos Aires, těžko vysvětlovala lékařům, proč jí pořád cvakají zuby. "Bylo to hrozné. V nohách jsem neměla cit šest týdnů, ale přesto mě do nich přikrývka tlačila tak, že jsem musela spát v botách."

Ale další vrchol byl dobyt.



Vinson Massif, nejvyšší vrchol Antarktidy: tady Annabelle ztratila cit v chodidlech a slezly jí všechny nehty na nohou

Měsíc před startem jí operovali nádor

Annabelle je šestatřicet a její otec, který je ředitelem jedné z největších bank světa a má šlechtický titul, si život své dcery představoval poněkud jinak. Posílal ji do nejlepších škol – a to byla chyba. Když byla malá Annabelle v internátní škole ve Švýcarsku, zamilovala se do zasněžených vrcholků hor. Táhlo ji to nahoru.

Lyžovala a pak běhala horské maratony. Když se podívala do základního tábora pod Mount Everestem, místo ji okouzlilo. Když jí později jeden rodinný známý, rovněž bankéř, nabídl, aby s ním vyrazila na vrchol, rozhodla se okamžitě. Tím to začalo.

Annabelle připomíná křížence mezi Edmundem Hillarym a Claudií Schifferovou. A taky je v ní kus Lance Armstronga.

Měsíc před expedicí zjistili, že má nádor. Po operaci čekala tři dny na výsledek testů. Pak se dozvěděla, že tumor, který jí lékaři vyňali z vaječníků, je nezhoubný. "Za tu dobu jsem udělala dvě rozhodnutí. Za prvé, že na Everest půjdu, ať bude výsledek jakýkoliv. Za druhé, že musím nějak sdělit ženám, že se to může stát každé z nich. Byla jsem sportovec a byla jsem mladá, a přece mě to postihlo."

Krátce předtím na rakovinu zemřela její přítelkyně. Rozhodla se věnovat jí svůj výstup na Everest.

Když z nejvyšší hory světa slezla, už věděla, co chce. Jejím cílem teď bylo zlézt vrcholy všech kontinentů a udělat to tak, aby tím sehnala peníze na prevenci rakoviny. Podařilo se obojí: to první v rekordu, to druhé možná taky, protože zřejmě žádný horolezec dosud nevydělal pro dobročinnou nadaci v přepočtu skoro čtyřicet milionů korun.



Mount Everest, nojvyšší hora Asie a světa: tady zachraňovala svého šerpu. V době, kdy lezla k vrcholu, zahynulo na hoře 12 horolezců.

Bez nehtů, bez sprchy

Mount Everest byl drsný křest ohněm. Rok předtím tam zahynulo sedm horolezců. Dalších dvanáct jich zemřelo v době, když na hoře byla i ona. Annabellin stan jen těsně minula lavina a prohnala se místem, kde před několika dny stával základní tábor. Pak při výstupu míjela téměř mumifikované tělo dávného horolezce, kterého právě hora uvolnila ze sněhového hrobu. "Měl kompletní oblečení a rukavice. Vypadal skoro jako Mallory."

Šerpa, s nímž šla, se zřítil do trhliny a visel na laně. "Zapomeň na něj, mysli na sebe, našeptával mi nějaký hlas," vyprávěla později. Došli oba.

Ale byly i jiné, na pohled nepodstatné věci, které musela překonat. "Představte si, že žijete šest týdnů na ledovci, který se pohybuje, je pořádný mráz, vy se celou tu dobu nesprchujete a nesednete si na záchod."

Na vrcholu Aconcaguy, nejvyšší hory Jižní Ameriky, málem zemřela vyčerpáním. V Antarktidě ji téměř odvál vichr. Na Mount McKinley, nejvyšší hoře Severní Ameriky, se ztratila na celých čtrnáct hodin. Právě tam zahynuli již zmínění muži, dvojčata. Jednomu z nich pár hodin před jeho smrtí vynadala. Zdálo se jí, že ji šmíruje, když přičapla do sněhu.

Teď si Annabelle líže rány a přemýšlí, co bude dělat dál. Možná bude psát knihu, možná bude točit cestovní seriál pro kabelovou televizi, možná bude pracovat v charitě.

Možné je cokoliv. Annabelle má jedinou podmínku.

"Budu dělat všechno, pokud přitom nebudu muset bydlet ve stanu."

Ale prý už myslí na to, jak zdolat K-2, druhou nejvyšší horu světa.





SEDM VRCHOLŮ ZA 360 DNŮ



Začalo to Mount Everestem: Anabelle Bondová za 360 dnů vylezla na sedm nejvyšších hor sedmi kontinentů (vlastně jich bylo osm, protože v Austrálii a Oceánii pro jistotu vystoupala na dvě). Tím vytvořila ženský světový rekord. Rychlejší než ona byli dosud jen tři muži.