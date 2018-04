Boloňa, město arkád, balkonů a fontán

Zatímco jiná města se postupně stávají nakašírovanými disneylandy na trasách turistického konzumu (Benátky) či strnulými pomníky v muzeálním stylu (Pisa), Boloňa si stále drží svou velkou přednost. To město totiž opravdu žije. V kavárnách, dopravních zácpách, temperamentních diskusích, dlouhých arkádách a - ve školách. Od roku 1119, kdy zde byla založena univerzita - jako první na světě vůbec - patří Boloňa studentům. Posedávají v zahradních kavárnách, prohánějí se na malých mopedech a kolech či sviští mezi terakotově červenými zdmi na kolečkových bruslích. V kavárnách se baví s takovou vervou, že člověka mimoděk napadá, kdy jim vlastně zbývá čas na učení. Lesk místní školy láká studenty z celého světa, kteří dávají městu sympaticky kosmopolitní ráz. Ve středověku nemajetní žáci dali vzniknout místní stavební specialitě: první patra domů přesahují původní půdorys a vytvářejí tak - bez nároku na větší pozemek - další místnosti, často doplněné balkony.

Městu dominuje náměstí Piazza Maggiore, v jehož blízkosti se nalézají nejobdivovanější památky. "Jsou města, která předčí Boloňu v jednotlivostech. Její ulice jako celek jsou však neopakovatelné," napsal historik Jakob Burckhadt. Bronzové sousoší boha Neptuna s fontánou je nezaměnitelné místo srazů pro ztracené turisty i pro místní. Schody před bazilikou svatého Petronia jsou posety hudebníky a znavenými cestovateli, kterým se naskýtá výhled na klauny a divadelníky, pro které je náměstí přirozeným pódiem. Svatý Petronius v gotickém slohu je nejcennější církevní stavbou ve městě. V obrovském trojlodním interiéru rekordní délky (132 metrů) a ve dvaadvaceti postranních kaplích se nalézají cenné skulptury, fresky a obrazy, mezi kterými vyniká svatý Girolamo. Skvělá plastická výzdoba je dílem Jacoba della Quercia. V klenbě chrámu padá světlo nepatrným otvorem na poledník v dlažbě, toto měření času je prý velmi přesné. Nad rušnou Via Rizzoli, která je jedinou hlučnou komunikací v historickém centru, se tyčí siluety středověkých věží. Kdysi jich tu bylo téměř sto, do dnešních dnů jich vydržely dvě desítky.

Ta nejvyšší, Asinelli, má celých 98 metrů. Její menší sestra se v průběhu věků odklonila o více než tři metry, takže zdálky spolu obě vytvářejí obraz rozverných oslavenkyň. Město však nabízí i jiné tváře. Veletržní Boloňa je přehlídkou moderní architektury, obdivuhodné pavilony vytvořil především Japonec Kenzo Tange. Termíny veletrhů je dobré sledovat i z jiného důvodu: v době jejich konání bývá složitější sehnat ubytování. Ve stovkách restaurací a kaváren se představuje Boloňa kulinářská, která třímá prapor metropole těstovin. Existuje jich nepočítaně druhů a na bližší poznání i těch základních druhů je třeba delšího pobytu.

JAK SE TAM DOSTAT: Do Boloně zajišťuje přímé letecké spojení ČSA, informace lze získat na telefonu 02/2014310.