Bolívií zmítají sociální nepokoje

Srážky mezi bezpečnostními silami a pěstiteli koky, jejíž lístky jsou základní surovinou pro výrobu kokainu, se odehrály na silnici spojující město Cochabambu s tropickou oblastí Chapare ve střední Bolívii, když stovky vojáků odklízely navršené zátarasy. Rolníci na vojáky metali kamení a hole, vojáci odpověděli gumovými projektily a slzným plynem.Silniční blokády velmi narušily dopravu i obchod v osmimiliónové zemi. Blokády v okolí sídelního La Pazu i dalších velkých měst způsobily značné snížení dodávek potravin, přičemž o víkendu by mohla být situace nejkritičtější. Škody na hospodářství dosahují už 65 miliónů dolarů.Ministři kabinetu v úterý večer jednali s vůdci protestních akcí, aby ukončili nejvážnější politické a sociální nepokoje od roku 1982, kdy byla v této jihoamerické zemi obnovena demokracie. Bývalý vojenský diktátor Bánzer obvinil extremistické skupiny napojené na obchod kokainem, že se snaží zemi destabilizovat. Bánzer tvrdí, že do konce letošního roku se v Bolívii nebude vyrábět kokain. V Chapare, které je hlavní pěstitelskou oblastíkoky a největším producentem kokainu v zemi, zůstávají pouze 2000 hektarů koky, pouhých pět procent plochy z doby před čtyřmi lety.V úterý Bánzerova vláda začala také propouštět stovky učitelů, kteří na její výzvu odmítli ukončit dva týdny trvající protestní akci za zvýšení platů. Policie zatkla vůdkyni jejich odborové organizace Wilmu Platovou za podněcování násilí a pobuřování.Protestní pochody učitelů policie rozháněla slzným plynem. Někteří demonstranti pálili při pochodu svoje propouštěcí oznámení. Ta jim byla předána poté, co odmítli na rozkaz ministra školství Tita Hoze de Vila ukončit v pondělí protest a vrátit se za katedry. Ministr informací Manfredo Kempff varoval stávkující učitele, že pokud konflikt neskončí, vláda bude uvažovat o okamžitém ukončení školního roku, tedy dva měsíce před jeho dokončením.