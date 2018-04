Bolívie: přírodní unikáty i nejnebezpečnější cesty světa

Může se hodit Doprava Letět se dá do Bolívie buď do hlavního města "a Paz s přestupem v Miláně a Miami, nebo do Santa Cruz přímo z Madridu. Kvůli výšce letiště El Alto v La Paz (4100 m) je třeba počítat s lehčími či těžšími formami výškové nemoci, hlavně u starších lidí, proto se doporučuje letět do Santa Cruz, které leží prakticky v úrovni amazonské nížiny. Cena letenky se pohybuje od 20.000 do 40.000 Kč, mě vyšla 22.600 Kč. Na 30 dní můžete jet do Bolívie bez víza. Poměrně bezpečná země Bolívie je země velkých výškových rozdílů a mimořádně špatných cest, jako stvořená pro dobrodružnější povahy. Ve srovnání s Venezuelou či Brazílií jde o poměrně bezpečnou zemi s nižší kriminalitou. Prezidentem Bolívie je Evo Morales z řad původních indiánských obyvatel kmene Aymar.

Mrtvý plameňák jako symbol drsných podmínek, které vládnou na planině Salar de Uyuni