Dotknout se nebe. Putování nádhernou Bolívií s bleskem za zády

Ořech jménem Bolivijci Bolívie je přírodně jedna z nejúžasnějších zemí, jaké jsem měl možnost navštívit. Úchvatné horské scenérie, unikátní kultura a životní styl náhorní plošiny Altiplano, amazonská džungle, treky okolo šestitisícovek i v subtropické krajině, koloniální města a městečka a k tomu solná poušť Uyuni a okolní krajina sopek a lagun. Občas se tu člověk cítí jako v pohádce. Do reality ho ovšem vrací místní obyvatelstvo, které je tak trochu speciální. I zde se najde spousta milých a veselých lidí, to rozhodně ano. Ovšem ve srovnání s ostatními zeměmi jsem tu narazil na daleko větší počet těch, kteří se k chlapci, na němž je na první pohled, že není zdejší, chovali buď nedůvěřivě a chladně, nebo rovnou přezíravě a s citelným despektem. Občas se ledy po chvíli prolomily, ale občas nepomohly ani úsměvy, moje už vcelku plynulá španělština, ani svěcená voda. Speciální skupinou pak pro mě byli někteří experti přímo zaměstnaní v turistickém ruchu, kterým se moc nedařilo skrývat, že si v podstatě o všech návštěvnících z euroamerických končin myslí své a nehodlají na tom nic měnit. Jako třeba náš řidič a průvodce po Uyuni Alberto. Měl trochu prkennou snahu být milý, ale občas mu to ujelo. Například jeho vážně míněný hlasitý povzdech, že svoji práci turistického průvodce má rád, jenom ho štve, že mu ty zatracení turisté neustále nanášejí do auta sůl, nás opravdu pobavil. Zároveň to vcelku pěkně ilustruje, jak někteří Bolivijci přemýšlejí. Prostě příjmy z turismu jsou fajn, jenom škoda, že s nimi přijíždějí i jejich majitelé. Proč tomu tak je, samozřejmě nevím, ale dost by mě to zajímalo. Vliv nejspíš má koloniální historie (ta má totiž vliv vždycky) i nízká životní úroveň. Bolívie je jednou z nejchudších zemí kontinentu a pro velkou část jejích obyvatel život vážně není procházka rozkvetlou andskou zahrádkou. Osobně bych si tipnul, že svou troškou do mlýna přispívá i populistický levicový prezident Evo Morales, jehož vztahy se Spojenými státy a některými evropskými zeměmi jsou chladnější než zimní noci na Altiplanu. Anebo možná nemají rádi nikoho ze zahraničí, protože bolivijská armáda ukořistila za posledních 150 let ve válkách se sousedy stejný počet vítězství jako ta francouzská. Nula. Mimochodem například prohra v Druhé tichomořské válce z let 1879-83 a následná ztráta přístupu k moři ve prospěch Chile je překvapivě živým národním mindrákem a komplikuje vztahy obou zemí dodnes. V úvahu připadá i možnost, že mi celou dobu tak táhlo z úst, že se usmívat prostě nedalo. Kdo ví. Každopádně musím poznamenat, že zmíněné postřehy se týkají jen Bolivijců z Altiplana, mezi kterými jsem strávil většinu času. Dole v nížinách jsem zas tak dlouho nepobyl a navíc kromě klimatu se tam zdáli přívětivější i lidé. Jelikož ale nemám rád tohle národnostní zobecňování, tak vám spíš doporučím brát moje těžce subjektivní pokusy o charakteristiku místních obyvatel s rezervou a do Bolívie se vypravit osobně. Dejte mi pak vědět, jak se pozdávali vám.