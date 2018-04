Bojnice: nejkrásnější zámek ve střední Evropě

Může se hodit JAK SE TAM DOSTAT

Autem přejedete hraniční přechod ve Starém Hrozenkově, minete Trenčín a pokračujete směrem na Zvolen. Na obchvatu Prievidze sjedete do města a podle směrovek dorazíte do nedalekých Bojnic. Ze Starého Hrozenkova je to do Bojnic asi 80 km. Pokud byste jeli hromadnou dopravou, pak musíte vlakem či autobusem do Prievidze, odtud do Bojnic místní autobusovou linkou. OTEVÍRACÍ DOBY A CENY

Bojnický zámek:

- otevřeno v sezónně denně

- malý okruh: dospělí – 80 Sk, děti – 50 Sk

- velký okruh: dospělí – 130 Sk, děti – 70 Sk

- fotoaparát – 50 Sk, video – 150 Sk Zoologická zahrada:

- otevřeno v sezóně denně (7–19 h)

- dospělí – 70 Sk, děti – 40 Sk

- fotoaparát – 30 Sk, video – 40 Sk Termální koupaliště Čajka:

- otevřeno denně (9 – 19 h)

- od 9 h: dospělí – 60 Sk, děti – 40 Sk

- od 14 h: dospělí – 50 Sk, děti – 35 Sk

- od 16 h: dospělí – 40 Sk, děti – 30 Sk Hornonitrianský banský skanzen:

- otevřeno uterý až neděle, 8.30–12.30 a 14.30–17.30

- dospělí – 200 Sk, děti – 130 Sk (v ceně výstroj, doprava vláčkem)

- minimální počet účastníků: 6 BOJNICE NA WEBU

www.kupele-bojnice.sk

www.bojnice.sk

www.zoobojnice.sk

www.bojnice.net