Bojíte se rádi? Vydejte se nejen za pražskými strašidly

Hříšná kurtizána, úchvatná lazebnice, obří chlupáč, který má políčeno na lepé děvy, nevěrná herečka Laura, které žárlivý manžel uťal hlavu, anebo nahatá Cecilka – ti všichni jsou hrdiny starých pražských pověstí a legend. Důvěrně se s nimi seznámíte v Muzeu pražských pověstí a strašidel, některé z nich pak můžete při procházkách Prahou potkat osobně.

Za erotikou pro dospělé, za vodníky pro děti

Dvouhodinové vycházky se strašidelným průvodcem a živými strašidly bafajícími po cestě připravuje muzeum už několik let, ovšem erotické vycházky zařazuje do programu jen občas. Pokud proto běžné strašidelné procházky už znáte a hledáte něco neobyčejného, navíc s lehce lechtivou atmosférou, neváhejte.

Pražské pověsti se hemží lechtivými příběhy, jak vás přesvědčí noční vycházka za strašidly s hvězdičkou.

Noční vycházka za strašidly s hvězdičkou začíná v pátek 22. ledna ve 21 hodin přímo v muzeu v Mostecké ulici, to nejhanbatější zjevení vás však čeká až po návratu v tichu a klidu muzejní expozice. Dospělé stojí vstupné 250 korun, studenty 200 korun, pro mládež do 18 let jsou prohlídky nevhodné. Zato s sebou můžete vzít zvířata, tedy prý za předpokladu, že nebudou kostlivcům ohlodávat kosti!

Vodnickou prohlídku Karlova mostu doplňuje plavba lodí po Čertovce.

Výjimečná je i prohlídka Karlův most ze tří stran s vodnickým průvodcem, doplněná komentovanou prohlídkou Muzea Karlova mostu a plavbou lodí přes Vltavu do Čertovky. Akce začíná v sobotu 23. ledna v 16 hodin a sraz účastníků je rovněž v Muzeu pražských pověstí a strašidel.

Děti do 6 let mají vstup zdarma, lístek pro dospělé stojí 300 korun, pro studenty 250 korun, pro děti a seniory 150 korun, rodinné vstupné vyjde na 650 korun. Zvířata ovšem tentokrát raději nechte doma. Vstupenky na obě prohlídky rezervujte na internetových stránkách muzea nebo telefonicky.

Starou Prahou vás provedou strašidla

Při strašidelných procházkách Prahou není o přízraky nouze.

Protože, ruku na srdce: kdo zná své tajemné kolegy lépe než právě strašidlo? Skryté kouzlo pražských uliček a romantických zákoutí objevíte při dvou lednových výpravách. Ve čtvrtek 21. ledna se vydáte se strašidlem za strašidly přes Malou Stranu na Hrad. Dozvíte se například, proč se Čertovka jmenuje Čertovka, kde bydlí největší zmetek mezi pražskými vodníky anebo která strašidla pronásledovala císaře a krále Karla IV. Sraz je v 17.30 u pokladny muzea.

Tajemné vycházky Prahou poodhalují skryté kouzlo uliček a romantických zákoutí.

O pár dní později, v úterý 26. ledna, vás strašidla vezmou na procházku za svými strašícími kolegy na Staré Město a Josefov. Sraz je v 17.30 u Nové radnice na Mariánském náměstí. Za lístek dospělí zaplatí 160 korun, studenti 100 korun a děti nebo senioři 80 korun. Rodinné vstupné vás vyjde na 360 korun, děti do šesti let neplatí nic. Nezapomeňte si však zarezervovat své místo ve skupině pátračů po pražském tajemnu na webu muzea.

Pohádkové lesy pro malé děti

Ačkoli Muzeum pražských pověstí a strašidel láká na vstupné pro děti do 6 let zdarma, vaše ratolesti mohou maskovaní bubáci nepěkně vyplašit. S menšími dětmi se proto raději vypravte do zimního pohádkového lesa po stopách Sněhové královny ze známé pohádky Hanse Christiana Andersena. Na přibližně kilometr dlouhé trase děti plní různé úkoly a potkají řadu pohádkových postav v nádherných kostýmech.

V sobotu 23. ledna začíná Pohádkový les v zámeckém parku v Čakovicích, v neděli 24. ledna přiletí Sněhová královna do parku zámku ve Vlašimi. Začíná se vždy ve 13 hodin a vstupenky za 50 korun si objednáte na internetových stránkách.