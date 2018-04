Bitka na palubě JetBlue kvůli lepšímu sedadlu. Letadlo muselo přistát

S letovou výškou evidentně narůstají u některých problematických jedinců i emoce. Minulý pátek dostala jedna cestující v letadle JetBlue mířícího z New Yorku do San Diega záchvat zuřivosti. Rozběsnilo ji, že do její řady se sedadly s větším prostorem pro nohy přesadili muže, který za lepší sedadlo nemusel zaplatit.