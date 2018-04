Boj lyžařů s vlekaři: skipasy se kupují mimo pokladny

Provozovatelé lyžařských areálů tvrdí, že jim lyžaři, kteří se zbavují nevyužitých permanentek, způsobují větší potíže než teplé počasí.

"Překupníci jsou pro nás největší problém. Shodují se v tom jednohlasně všichni vedoucí skiareálu v Herlíkovicích, na Ještědu, v Šachtách ve Vysokém nad Jizerou, v Kamenci v Jablonci nad Jizerou, v Kašperských Horách a v neposlední řadě také v Kozinci," řekla Helena Čeřovská, mluvčí společnosti Snowhill.

Riziko propadlých permanentek

Například na Ještědu zakazuje prodej nevyužitých skipasů cedulka na pokladnách. Ani ta ale 'černý trh', jak prodej nevyužitých permanentek vlekaři označují, nedokáže zlikvidovat. Podle Čeřovské však už Snowhill zaznamenal také případy, kdy lyžař koupil permanentku se skončenou platností.

"Často si pak napálení lidé stěžují u nás. Není to ale naše vina a něco takového nemůžeme řešit. Pak těmto lidem samozřejmě nezbývá nic jiného, než si zakoupit nový skipas v pokladně," řekla Čeřovská.

Jak upozornila, letos už na Ještědu pracovníci skiareálu překupníka chytili. "Zadržených překupníků není víc, protože je musíme chytit při činu, jinak vždy tvrdí, že nic neprodávají," naznačila Čeřovská. "Pokoutní prodej skipasů bují v České republice v posledních letech, v sousedním Rakousku se s tímto jevem nesetkáte," dodala Čeřovská.

Lyžaři, kteří ve skiareálech nabízejí skipasy, jsou trnem v oku i vlekařům v Rokytnici nad Jizerou. "Drzost některých prodejců je velká, permanentky prodávají třeba hned vedle pokladny. Je to tradiční jev, který je pro Čechy typický. Někteří cizinci si zase spíš koupí dětskou permanentku a pak tvrdí, že špatně rozuměli," prohlásila Renata Žalská, mluvčí rokytnické společnosti Spartak.

POHLED ZKUŠENÉHO LYŽAŘE

Neprodáš skipas bližnímu svému?

Sami lyžaři ale prodej například celodenní permanentky, kterou po půldenním lyžování nabídnou za výhodnou cenu někomu dalšímu, nepovažují za morální problém. Drtivá většina lyžařů považuje tuhle praxi za zcela normální a tlaky ze strany vlekařů tomuto bránit považují za nehoráznost.

"Sám jsem takto skipas v Krkonoších prodal i koupil, když byla nabídka výhodná. Pomohl jsem jinému lyžaři, sám jsem ale mohl být také spokojen. Není na tom nic špatného, permanentky jsou stejně už dnes skoro tak drahé jako v Alpách, úroveň je ale nesrovnatelně horší," komentoval v ještědském sportovním areálu lyžař, který si nepřál uvést jméno.

"Já v tom žádný morální problém nevidím," řekl pro iDNES.cz lyžař Jiří Ch., který často jezdí do Krkonoš i do Alp. "Myslím, že je to běžná praxe, a nechápu, co je na tom špatného," prohlásil lyžař a dodal: "V Krkonoších jsem několikrát koupil nevyužitou permici třeba i od Poláků."

Na Tanvaldském Špičáku nevyužitý skipas nekoupíte

Skiareály si stěžují, že přicházejí o část tržeb, částku však nemají přesně vyčíslenou. "Prodat permanentku zkusí denně podle odhadu dvacet lidí," odhadla Renata Žalská.

Provozovatelé skiareálů v těchto případech policii nevolají. "Žádný takový případ jsme neřešili. V této věci je společenská nebezpečnost nízká, stejně jako škoda. Jednalo by se maximálně o přestupek," poznamenala mluvčí jablonecké policie Ludmila Knopová.

Provozovatelům skiareálu Tanvaldský Špičák se podařilo prodeji nevyužitých permanentek zamezit. Vytlačil je systém záloh za skipasy. Zálohu dostane lyžař po skončení lyžování zpět. "Systém máme rok a osvědčil se," uvedl Tomáš Kandl, vedoucí střediska Tanvaldský Špičák.

Většina lyžařů nicméně nechápe, proč by mělo být problémem to, že permanentku, za kterou zaplatili, by nemohli přenechat někomu jinému: "Se zakoupeným skipasem, který nevyužiji z různých důvodů ( únava, dřívější odjezd, apod.) si může lyžař nakládat, jak chce. Setkal jsem se s tím i v Rakousku. Mně osobně připadá nemorální to, když vlekaři prodají mnohem větší množství skipasů, než je kapacita daného vleku (např. Lysá hora). Lyžaři zaplatí nemalé peníze za to, aby tam víc než půlku dne prostáli ve frontě," píše v diskuzi na cestovani.idnes.cz čtenář Milan.