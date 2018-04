Boho - nový český bar v Londýně

Čtvrť Battersea má ve skutečnosti návštěvníkům co nabídnout - a to díky stejnojmennému parku (Battersea Park) ležícímu hned u řeky mezi mosty Chelsea Bridge a Albert Bridge. Battersea Park byl otevřen v 19. století jako teprve druhý veřejný park v Londýně a k jeho ''atrakcím'' patří zejména buddhistická Pagoda míru, sousoší Tři stojící postavy od Henryho Moora a jezero s půjčovnou loděk. Za zmínku také stojí pohledy na Chelsea přes Temži.

Bar Boho by se tedy dal doporučit jako osvěžovna po návštěvě parku - neleží od něj nakonec nijak daleko (což ostatně napovídá i adresa - Boho se nachází v ulici Battersea Park Road).

A jak si Boho stojí ve srovnání s hostincem ve West Hampsteadu? Nutno říci, že určitě dobře. I když možná nejsou oba dva podniky až tak moc porovnatelné - každý je totiž trochu jiného druhu. Czech&Slovak House je zpodobněním ''klasických'' českých pivních hostinců, kde cinkají půllitry a kam chodí většinou studenti, místní bohémové a české ''au pair''.

Boho má ke koloritu klasické české hospody hodně daleko - podle stylu by si příchozí mohl myslet, že se nachází v jednom z barů ve čtvrti Soho. Nakonec - ale to je jenom moje domněnka - by tomu odpovídal i název. ''Bohemian Bar'' a ''Soho'' jakoby tvořily základ pro název Boho…

V Czech&Slovak House nemáte pocit, že by obsluhující personál měl nějakou velikou radost z vaší návštěvy, zatímco v Boho je obsluha skutečně taková, jaká má být - příjemná, aktivní, profesionální. Jestli to nebude tím, že ve West Hampsteadu obsluhují Češi…

Zatímco do Czech&Slovak Housu je spíše dobré zajít s českou návštěvou či z nějakých nostalgických důvodů, do Boho můžete s klidem zajít s kýmkoliv. Hampsteadský hostinec totiž spíše připomíná takový skanzen, který přece jenom neni moc na chlubení. To na druhé straně Boho snese daleko přísnější měřítka. Podle mého názoru je to názorná ukázka toho, že i podnik, ve kterém se čepuje české pivo (v tomto případě Velkopopovický kozel) může být atraktivní pro širší spektrum hostů, může vypadat moderně, může nabízet mix tradičnější a lehčí stravy a může poskytovat zajímavou nabídku drinků. Kéž by se někdo z provozovatelů pohostinství v Čechách nechal barem Boho inspirovat…

Ale každému podle jeho gusta, samozřejmě. Jak jste asi poznali, mně je z nabídky českých barů či hospod v Londýně bližší Boho. Akorát, kdyby to nebylo na té druhé straně řeky…