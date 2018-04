Boeing zmenší toalety. Na palubu nacpe dalších 14 sedadel

, aktualizováno

Už nyní to bývají manévry na centimetry. Záchodky v letadlech jsou tak malé, že si lze jen těžko představit, že by se ještě zmenšily. S tímto návrhem přitom nyní přišla americká společnost Boeing, která chce díky takto ušetřenému prostoru do letadla vtěsnat další sedadla.