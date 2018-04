Bodamské jezero: skrytá perla Evropy

KOSTNICE

Nejvýznamnější památky projdete za jedno odpoledne. V Česku je město proslulé zejména koncilem, který rozhodl o upálení Jana Husa a Jeronýma Pražského. Za zhlédnutí tedy určitě stojí Hus-Haus (na obrázku), kde Jan Hus pobýval před zatčením. Dům se těší mimořádné popularitě mezi turisty. Většina popisků na výstavě je v češtině.





MAINAU

Mainau je jedinou lokalitou v okolí Bodamského jezera, kam je vhodné se vydat spíše v létě. Ostrovu totiž přezdívají květinový. To proto, že kolem barokního zámku je spousta záhonů hrajících všemi barvami. Ve sklenících si určitě nenechte ujít orchideje. Na ostrově jsou zajímavé také vlastnické vztahy: půda patří rodině spřízněné se švédskou korunou.



REICHENAU

Patronem ostrova, který se díky svým třem románským kostelům dostal až na seznam kulturního dědictví UNESCO, je svatý Pirmin. Byl to právě on, kdo zde roku 724 založil benediktinský klášter. Ten proslul skriptoriem, kde vznikaly knihy s nádhernými iluminacemi. Pověst o příchodu Pirmina na Reichenau říká, že světec vyhnal z ostrova jedovaté hady.





ST. GALLEN

Místo, které proslavil klášter a slavná knihovna, stojí rozhodně za zhlédnutí. V minulosti stála ekonomika města na textilním průmyslu, kterému je věnováno muzeum. Dům a také arkýř byly pro každou rodinu ztělesněním mocenského postavení: čím větší, tím lepší.







MEERSBURG

Mezi dominanty města patří starý a nový zámek. Starý zámek obklopuje karolinský palác, který platí za nejstarší osídlený hrad v Německu. V pozdějších letech sloužil coby rezidence kostnického biskupa. Nový zámek (na fotografii) je ukázkou vrcholného baroka a pořádají se zde koncerty či výstavy.







ALLENSBACH

Vesnice demoskopů, tak místní nazývají malou obec ležící asi patnáct minut vlakem od Kostnice. Tento přídomek pochází od zdejšího Institutu pro demoskopii, který patří mezi čtyři nejprestižnější v Německu. Kdo by čekal, že moderní institut bude sídlit v prosklené budově, bude zklamán. V Allensbachu jiné domy, než jsou na fotografii, nenajdete. Město také každý podzim hostí jazzový festival Jazz u jezera.