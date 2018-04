Bobří soutěskou v Českém středohoří. Kolem největší roubenky i vodopádů

Cesta divokou roklí, kde musíte občas přes potok, vás povede proti jeho toku. Moc lidí sem nezabloudí, což přírodě jedině prospívá.

Dobrým výchozím bodem výletu jsou Kravaře, kde si prohlédneme Víseckou rychtu, jednu z největších roubených staveb u nás.

Jedna z největších roubenek u nás

Víseckou rychtu nechal postavit místní rychtář Václav Ker roku 1797. V přízemích místnostech jsou instalovány interiéry někdejšího bydlení. Rychtářská světnice se svatým koutem, výměnkářská komůrka, černá kuchyně, spižírna. Vše doplňuje keramika, fajáns, různé drobné potřeby pro domácnost. K tomu samozřejmě i nářadí běžné na venkově.

Vísecká rychta

Protože jsme v chmelařské oblasti, jsou tu nástroje používané k jeho zpracování. Část hospodářského nářadí a strojů je vystaveno i ve vedlejší stodole, tady uvidíte pluhy, ruchadla, secí stroj a jiné.

V horních patrech rychty je umístěný nádherný malovaný nábytek a religiozní umění ze severních Čech, povětšinou polychromované dřevěné sochy světců a malba na skle. Podle průvodkyně se několikrát pokoušeli nenechavci rychtu vykrást, ale policie jim to překazila.

Vísecká rychta, vypalované nádobí v kuchyni Vísecká rychta, část expozice malovaného selského nábytku

Do soutěsky k vodopádu

Z Kravař vyrazíme po zelené do Janovic, cesta vede po silnici, ale za obcí už se stáčí k lesu. V této části je už potok mírný, sice teče rychle, ale v podstatě klidně. S přibývajícím stoupáním se začínají objevovat peřejky, při větší vodě i peřeje.

Skalní stěny se kolem začínají zvedat, koryto se místy úží, přes potok musíte několikrát přejít na druhou stranu. Dříve tu nebývaly můstky, muselo se buď přebrodit, ale našly se i stromy spadlé přes vodu, záleželo na zručnosti.

Nejhezčí procházky jsou zjara, kdy je dostatek vody, nebo na podzim, kdy se stromoví krásně zabarví a na hladině plují listy. To jsou potom fotky z kategorie kalendářových.

Potok protéká čedičovými skalami, jsme v Českém středohoří. Vulkanická činnost je patrná i zde. Vulkanická hornina kolem nás se nazývá limburgit. Nejkrásnější partie můžete obdivovat až v Bobří soutěsce, po delším výstupu. Potok v roklině vytváří asi třímetrový vodopád.

České středohoří, vulkanické vyvřeliny na počátku Bobří soutěsky

Ale překvapení přichází z potoka po levé straně, kde padá voda z výše asi 7 metrů. Aby se ta nádhera lépe pozorovala, můžete využít pod vodopádem malé odpočívadlo. Musíte k němu ale vyšplhat od hlavního toku, není hned u potoka. Poté se soutěska otvírá, v horní partii je nádherná čedičová či limburgitová skála.

Cesta dále vede do Verneřic, odkud se můžete vrátit do Kravař, nebo si můžete výlet prodloužit do zhruba dva kilometry vzdálených Náčkovic s hezkou rozhlednou.

České středohoří, sedmimetrový vodopád u Bobřího potoka

Náčkovická rozhledna

Rozhledna, zvaná Vítkova, byla otevřena na kopci nad obcí Náčkovice spolu s telekomunikační věží v roce 2004. Při dobré viditelnosti je nádherný výhled na Klínovec, Milešovku, Děčínský Sněžník, Bukovou horu, Jizerské hory, Krkonoše, Bezděz.

K rozhledně dojedete po polní cestě autem. Rozhled je z výšky 18 metrů, otevřená by měla být v létě v pátky a víkendy od 9:30 do 18:30, na podzim jen o víkendech od 13 do 18 hodin.

Náčkovická Vítkova rozhledna