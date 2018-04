Blokády zasáhly i město Ježíšova zrození

Ale v poslední době se i tady odehrávaly srážky. Denně se na různých místech střílí. "Betlém za poslední dva měsíce úplně přišel o tisíce turistů, kteří jindy denně navštěvují chrám Zrození Ježíše. Na dvacet hotelů zeje prázdnotou," říká Samir Hasbún, ředitel obchodní komory betlémské oblasti. "Je to katastrofa, takové to nebylo ani za první intifády na přelomu devadesátých let."

Snad nejhůře snášejí obyvatelé Betléma vojenskou blokádu, která jim neuvěřitelně komplikuje dopravu. "Ponižuje nás to. Lidé jsou opravdu velmi, velmi naštvaní, musí se zcela zásadně něco změnit, jinak se k protestům budou přidávat i ti, které by to nikdy nenapadlo," říká Hasbún. Oblast velkého Betléma stejně jako další území je rozdělena na zóny A, B, C, které de facto určují, zda to či ono místo mají mít pod kontrolou Izraelci, nebo Palestinci. Izraelská armáda navíc obsadila některé klíčové strategické body, aby mohla střežit důležité silnice nebo židovské osady.

Palestinská území jsou rozčtvrcena tak nešťastně, že lidé v lepších případech obtížně navštěvují své rodiny v sousední vesnici či musí překládat náklady. Ve vesnici Kádir Izrael z "bezpečnostních důvodů" vyklidil i palestinskou školu, odkud prý školáci házeli kameny na vedlejší silnici. "Nemá to žádnou logiku. Je to příšerná buzerace, snaha otrávit nám život, ukázat nám, kdo tu vládne," říká rozzlobeně betlémský zelinář. "Jde o bezpečnostní důvody. Palestinci nejenom kamenují, ale i ostřelují silnice, po kterých jezdí naši lidé. Obyvatelé židovských osad se bojí vozit děti do škol a v noci už prakticky vůbec nevyjíždějí, je to pro ně velmi riskantní," oponuje jeden z vojenských velitelů. "Osady tady nemají co dělat, stejně je musí zrušit," kontrují však Palestinci na ulici.

Samír Hasbún pak přiznává, že i Palestinci někdy střílejí, ale to prý nejsou místní lidé z Betléma. Ne vždy však tvrdost a neřešitelné spory zcela vítězí nad lidskostí a rozumem. U kontrolního stanoviště v Kádiru u Betléma právě houká palestinská sanitka. Izraelští vojáci ji sice kvůli uzávěře nepouštějí přes hranici, alespoň však umožňují přeložit nemocného Araba do připravené izraelské sanitky, aby mohl být ošetřen v izraelské nemocnici. Tento případ není výjimkou. V izraelských nemocnicích jsou ošetřovány desítky Palestinců. Jsou mezi nimi dokonce i takoví, kteří byli zraněni při útocích palestinských extremistů na civilní izraelské cíle.