Blesky zasáhly v New Yorku dva nejvyšší mrakodrapy. Výjimečná fotka

13:03 , aktualizováno 13:03

Je to snímek, na který mnozí fotografové čekají marně. Devětatřicetiletému Jonu Rubinovi se to však podařilo. Během bouřky v New Yorku zachytil okamžik, kdy dva blesky ve stejné chvíli udeřily do dvou nejvyšších budov.