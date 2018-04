Bled léčí svým klidem

Bled je jezero v podhůří Julských Alp. Bled jsou léčivé prameny a hrad na skále nad jezerem. Bled jsou legendy o kostelu na ostrůvku. Bled je prostě kouzelné místo.Ani ne půl hodiny jízdy autem na sever od slovinského hlavního města Lublaně jste v horách. Ještě před tím, než se cestovatel rozhodne, na kterou sjezdovku či pěší túru se vydá, má možnost si královsky odpočinout. Nabízí to městečko a jezero Bled se svým jedinečným mikroklimatem. Bled je klidné místo, kde lze za několik hodin nabýt v civilizačním shonu ztracenou duševní rovnováhu. Už sám pohled je úchvatný a vzbuzuje romantické představy. Na skále hrad jako orlí hnízdo. Uprostřed hlubokých modrých vod ostrůvek s kostelem. K něm u vede devadesát devět schodů. Pokud si chce chlapec zajistit lásku své vyvolené, musí ji po těch schodech vynést. A pak stačí zazvonit na zvon, který tu podle legendy nechala udělat bohatá vdova spolu s renovací kostela v šestnáctém století poté, co se v jezeře utopil její vyvolený - zvonař, když se na jezeře strhla bouře. Jednu stranu jezera tvoří hotely, v nichž je možné odpočívat po celý rok. Sjezdovky jsou nedaleko, stejně jako léčivé prameny. Ty využíval při svých průkopnických kúrách od poloviny minulého století Arnold Rikli, jenž v roce 1855 založil slávu zdejšího unikátního mikroklimatu. Na svoji dobu tu švýcarský homeopat Rikli zavedl poměrně přísný léčebný režim, pacienti boháči z celé Evropy - časně ráno vstávali, chodili na dlouhé procházky, koupali se v minerálních pramenech i v jezeře. Jejich strava byla pouze vegetariánská. Rikli tu strávil dvaapadesát let a podle odborníků tu dokázal úspěšně léčit migrény, revmatismus, krevní tlak a další nemoci. Od té doby tu rostly hotely i sídla velmožů. Jedno si postavila i knížata Windisch-Graetzové. Po vzniku Jugoslávie si jejich zámeček či spíše rozlehlou vilu zvolila za své letní sídlo srbská královská rodina Karadjordjevičů. A po nich si nechal sídlo upravit vůdce komunistické Jugoslávie Josip Broz Tito, který tu hostil korunované i volené hlavy států z celé zeměkoule. Jako hotel Vila Bled nabízí luxusní dovolenou od roku 1984 a dotváří tak výjimečnost místa. Samotné jezero leží v nadmořské výšce 501 metrů a je hluboké 1380 metrů. Jeho okolí bylo osídleno už v době železné, stálé osídlení se datuje od doby Sámovy říše v sedmém století našeho letopočtu. Některé archeologické nálezy dokládající bohatou minulost jezera a jeho okolí lze spatřit v hradním muzeu. Malý hrad na skále připomíná pohádková sídla neohrožených rytířů. Jeho základy byly položeny už v roce 1004 a svoji současnou podobu dostal kolem roku 1700, respektive po náročné rekonstrukci v padesátých letech. Je v něm umístěno malé muzeum ilustrující bohatou historii bledského regionu. Při procházce k němu se sice trochu zadýcháte, ale odměnou je nádherný pohled na jezero a jeho okolí. Na jednu stranu jsou vidět zasněžené vrcholky Alp, na druhou rovina směrem k hlavnímu městu. Jezero, které je proslavené i svými veslařskými závody, lze pohodlně obejít, jsou tam pískem sypané cestičky a řada cukráren, které nabízejí další místní atrakci: žloutkový řez. Slovinsky kremna rezina je sice k dostání po celé zemi, ale pochází právě z Bledu, kde ji také dělají nejlepší. A tak nejpříjemnější způsob, jak strávit celodenní výlet na Bledu, pokud tam zrovna nechcete pobýt celou klidnou dovolenou, je procházka kolem jezera a na hrad, posezení v cukrárně a výlet lodičkou zvanou pletna na ostrůvek s kostelem. Lodě odjíždějí pravidelně od mola v parku u Hotelu Park, či si lze najmout vlastní. Pokud se chcete jenom procházet, povede vás od parkovišť z městečka turistické značení podél vody. U jezera lze sedět na lavičce a vychutnávat léčivý klid.Pokud cestujete k moři na dovolenou, vyplatí trochu si zajet a zastavit na Bledu autem alespoň na pár hodin. Jezdí tam také autobusy ze všech slovinských měst. Jejich jízdní řád a vyčerpávající turistické informace včetně kontaktů na hotely lze v několika jazycích najít na internetové stránce www.bled.si. Hrad je otevřen od března do dubna každý den od 8 do 19 hodin, od listopadu do února od 9 do 16. Hotely a cukrárny fungují nepřetržitě celý rok. V okolí Bledu jsou další atrakce, jako přírodní park Rečica, vodopády Radovna, golfové hřiště, v zimě tu fungují sjezdovky. Nespočetné možnosti pro výlety nabízejí blízké Julské Alpy.