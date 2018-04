Z Evropy dvakrát do Sydney za 10 tisíc. Bláznivé letenky pro fanatiky

Občas se to stává. Do rezervačních systémů leteckých společností se vloudí chyba a cena letenky je mnohem nižší než obvykle. Výrazné jsou tyto chyby především u dálkových letů, ale třeba v loňském roce díky chybě nabízela italská Alitalia omylem letenky po Evropě i zadarmo (více zde).

Nejčastěji se chybné ceny objevují u letenek, kde je odlet a návrat do jiného města. Příkladem budiž třeba let na trase Praha - New York - Budapešť. Příčin chybného nacenění může být mnoho, někdy je důvodem nezapočítání palivových poplatků za jednu část cesty. A jelikož u mnoha dálkových letenek může být palivový příplatek i 90 procent z ceny letenky, tak i jeho částečné nezapočítání sníží cenu velmi výrazně.

Výše uvedené chybně naceněné letenky se objevují v posledních letech průběžně, někdy jsou velmi zajímavé, jindy atraktivitu snižuje vzdálené letiště odletu nebo příletu.

Létání do zásoby

Výrazně výjimečnější jsou chybně naceněné letenky, kdy se lze podívat na druhou stranu světa za pakatel. Opět můžeme připomenout italskou Alitalii, která s naceňováním letenek měla dlouhodobé problémy a loni vypustila letenky do Tokia, Hongkongu nebo do Singapuru za 100 až 120 eur (aktuálně asi 2 700 až 3 200 korun).

Uvedená cena je čtvrtinová až pětinová proti obvykle nejlevnějším letenkám na daných trasách. Jenže výhodná cena měla háček, v cílovém místě bylo jen minimum času, návrat byl tím samým letadlem, kterým se do cíle doletělo. Takže podle cíle to bylo od tří do devíti hodin času. Přesto se našlo dost nadšenců, kteří se na cestu vydali. Praktický pozitivní efekt má takový výlet jediný, a to je nalétání určitého počtu mílí do věrnostního programu některé aerolinky.

Pokud byl let s Alitalií do Japonska na otočku bláznivý nápad, pak využití aktuální chyby španělských aerolinií Iberia je nápad naprosto šílený. Ale mílí získáte docela dost.

Dobrovolné mučení

Chyba se minulý týden pravděpodobně poprvé objevila na fóru Flyertalk.com a postupně se šířila po webech, které informují o levných letenkách. Ještě o víkendu bylo možné letenky koupit na různých letenkových portálech včetně webu samotné aerolinky.

Základem je nudný let z Paříže (letiště Orly) do Madridu. Jenže díky chybě bylo možné do trasy vložit různé exotické destinace. V Africe to byl Johannesburg nebo Lagos, v Asii například Singapur a dokonce bylo možné do trasy vložit i australské Sydney. A to nikoliv jednou ale rovnou dvakrát.

Na letence se tak objevilo například trasování Paříž - Sydney - Madrid - Sydney - Paříž, respektive vložené kombinace vzdálených měst. A to vše za ceny od 300 do 450 eur, tedy zhruba od 8 000 do 12 000 korun. V případě dvojité cesty přes Austrálii lze získat přibližně 35 000 a více mil do věrnostního programu.

Případný zájemce ale musí počítat, že poletí dvanáctkrát (reálně se totiž letí na trase Paříž - Londýn - Singapur - Sydney - Singapur - Londýn - Madrid a opět dokola), v letadle stráví přes devadesát hodin, na přestupech pak přes 32 hodin a pouze v Madridu budete mít necelých dva a půl dne. Dodejme, že ač je letenka vystavená na Iberii, reálně všechny lety letí britské British Airways.

Přestože zvládnout dvakrát za týden let do Austrálie v ekonomické třídě je absolutní tortura, tak se již našlo hodně odvážlivců, kteří si různé letenky koupili. A někteří si jich pořídili hned několik. Nutno dodat, že některé kombinace jsou časově méně náročné než lety do Austrálie, ale zase přinesou méně mílí do věrnostního programu.

Na vlastní riziko

Pokud vás cesta zaujala, připravili jsme pro trasu do Austrálie tabulku, kde je uvedeno, co přesně váš čeká. Celkem proletíte asi 71 928 km, což je zhruba 44 900 mil.

Poznámka: u všech chybných tarifů je možné, že aerolinka i vydané letenky zruší. Dopředu to nelze odhadnout. V případě uvedené chyby Iberie se objevují varování, že základem je prostá letenka Paříž - Madrid - Paříž a je možné, že aerolinka majitele multisegmentové letenky nakonec pošle nejkratší cestou z Paříže do Madridu a zpět. A pak by už cena 300 až 400 eur nebyla vůbec lákavá, přímo stejná trasa stojí čtvrtinu. Koupě je tak jen na vlastní riziko.