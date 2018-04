Blanenské muzeum zve na výstavu známek s olympijskou tematikou

Muzeum v Blansku

"Výstavu jsme uspořádali v rámci nadcházejících olympijských her v Sydney," řekl Sedlák. Známky s olympijskou tematikou sbírá deset let a za tu dobu jich získal více než 4000. Jednou z nejvzácnějších v je řecká známka, která byla vydána v roce 1896při příležitosti konání prvních olympijských her v Aténách. Návštěvníci zde naleznou také sérii šesti známek vydaných v roce 1972 ve Spojených arabských emirátech. Na každé známce jsou dva obrázky prezentující různé druhy sportu. "Známky jsou zajímavé tím, že obrázky na nich se střídají změnou úhlu pohledu diváka," vysvětlil Sedlák.Součástí výstavy je i podepsaná fotografie, známka a disk Ludvíka Daňka, kterým vyhrál v roce 1972 zlatou medaili v hodu diskem na olympiádě v německém Mnichově. Na jiném panelu je k vidění pohlednice, kterou zaslala národní hokejová reprezentacedo Československa v roce 1960 z olympiády v americkém Squaw Valley. Výstava končí 17. září.