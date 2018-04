Nelíbat, nesmrkat a za hrad z písku 6 tisíc. Bizarní zákazy ve světě

A někde nejen na papíře, mnohdy hrozí českým turistům opravdu i vězení. Cestovní kancelář Alexandria si dala tu práci a před prázdninami zmapovala cizokrajná pravidla, která by mohla našince přivést do potíží.

Nejvíce zákazů, které přežívají zapomenuty a nezrušeny, platí ve Spojených státech amerických. V Ohiu nesmíte opíjet ryby. O něco západněji – v Baltimoru – není dovoleno brát s sebou do kina lva, o kus dál na západ v Utahu zase platí zákaz usnutí v továrně na sýry.

A zákazy se týkají i líbání (podrobně jsme o nich psali zde). Například v Logan County je zakázáno líbat ženu ve spánku. V Connecticutu, Michiganu nebo Bostonu zase nesmíte ženu políbit v neděli, která patří duchovnímu rozjímání. A když už je líbání v Americe povoleno, může být časově omezeno. Například v Iowě se nesmíte líbat déle než pět minut, na Rhode Islandu více než tři minuty a v přísném Marylandu se smíte políbit jen na jedinou vteřinu.

„Obecně samozřejmě platí, že k turistům jsou místní benevolentnější, ale jedna ze základních cestovatelských pouček říká, že za hranicemi jste hosté a měli byste respektovat místní zvyklosti,“ připomíná Petr Šatný z Cestovní kanceláře Alexandria a doporučuje se vždy před cestou informovat.

Bezpochyby správná rada. Těžko ovšem říct, jak naložit s informací, že v některých amerických městech je zakázáno tahat o víkendu mrtvého koně po zemi – dovedete si jistě představit tu nedělní netrpělivost, pokud musí člověk s takovou kratochvílí čekat do pondělí, navíc mrtvý kůň do té doby neprakticky ztuhne.

Naštve i zákaz lovu velryb ve vnitrozemském Utahu, doslova policejní brutalitou zavání nařízení v Hartfordu zakazující přecházet ulici po rukou. Mississippi zase nedovoluje objet náměstí víc než stokrát po sobě. Několik států omezuje koupání kvůli tomu, že ve vodě je možné se utopit, což je chytré a dalo by se to rozšířit třeba na omezení chození kvůli nebezpečí zlomeniny.

Bezkonkurenčně nejdrakoničtější příkaz však mají v Pensylvánii: muž si tam smí koupit alkohol pouze tehdy, má-li k tomu od manželky písemný souhlas.

Dobrý vkus v Palermu

Na turisty oblíbeném italském ostrově Capri se nesmějí nosit dřeváky. Klapat jimi na ulici je tady totiž přísně zakázáno.

V sicilském Palermu se zase mohou ženy opalovat úplně nahé, ale muži ne, z čehož plyne, že radní tam mají zřejmě dobrý vkus.

Za hrad postavený z písku hrozí na pláži Eraclea nedaleko Benátek pokuta až 6 tisíc korun.

„V Bulharsku si pro změnu musíte dát pozor na smrkání u stolu, to se považuje za společensky nepřijatelné,“ doplňuje Petr Šatný.

Turisté musí být na pozoru i ve Velké Británii. Když posílají dopis domů, nesmějí nalepit známku s vyobrazeným panovníkem hlavou dolů, to je srovnatelné s velezradou. Kdyby stejné nařízení platilo v Česku, byly by velezrádců plné věznice.

Čímž se dostáváme do tuzemska. Zde sice žádná bizarní regule neplatí, cizinci si to ale občas mohou myslet. Mohou se například domnívat, že v Česku riskují místní občané úsměvem pokutu nebo že sebemenší projev ochoty je trestán uvržením do hladomorny.