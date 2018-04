Ořechy, pyžamo nebo čínské nudle. I to jsou důvody hádek v letadle

1. Čínské nudle

Čínská pasažérka dostala záchvat zuřivosti během nízkonákladového letu z Bangkoku do čínského Nan-ťingu. Byla nespokojená s tím, že další tři rodinní příslušníci mají sedět někde jinde. Poté, co si skupinka stále stěžovala, jim letuška pomohla změnit místa.

Stížnosti ale neskončily, naopak. Rozlícená Číňanka nakonec na letušku chrstla horkou vodu s nudlemi, zatímco její kumpán vyhrožoval bombou. Muž později tvrdil, že letuška byla opařena nedopatřením, když se dohadovali ohledně účtu za horkou vodu. Letadlo se nakonec muselo vrátit do Bangkoku, čínští pasažéři nyní čelí různým obviněním a případ dokonce řeší Národní správa pro cestovní ruch Čínské lidové republiky. Úřad vydal tiskové prohlášení, že incident zbytečně vrhá špatné světlo na všechny čínské cestující.

2. Ořechy bez talířku

Předminulý týden pro změnu létaly v letadle aerolinek Korean Air ořechy. Záchvat vzteku dostala během letu Heather Čoová, viceprezidentka společnosti Korean Air poté, co jí letuška nabídla makadamové ořechy v sáčku, ale nebyly servírované na talířku. Cestující se rozlítila a křičela, aby letušku okamžitě vyhodili z letadla. Během nekončící hysterické scény byl pilot nucen stroj otočit a vrátit se na terminál letiště JFK v New Yorku. Viceprezidentka Čoová nakonec z Korean Air odstoupila a její otec, který je prezidentem celé společnosti, se za scénu veřejně omluvil, napsal britský deník Telegraph. Perličkou je, že v následujících dnech v Jižní Koreji rekordně stoupl prodej makadamových ořechů...

3. Sklápění sedadla

Chránič kolen (Knee defender)

V srpnu letošního roku muselo letadlo United Airlines mířící z Newarku do Denveru nouzově přistát na letišti v Chicagu. Příčinou byla rvačka mezi dvěma pasažéry, z nichž jeden bránil pomocí zařízení Knee Defender (Chránič kolene) sklopit si sedadlo. Prodej kontroverzní pomůcky, která se připne na sedadlo před vámi, takže nejde sklopit, zaznamenal v posledních měsících obrovský boom. Navzdory tomu, že mnohé aerolinky už toto zařízení zakázaly.

4. Pyžamový dýchánek

V srpnu 2012 mělo při odletu značné zpoždění letadlo australských aerolinek Qantas, které mělo letět z Los Angeles do Melbourne. Dva cestující v první třídě byli nespokojení s tím, že pro ně nejsou k dispozici pyžama v požadované velikosti XL. Letušky jim zajistily pyžamo v jejich velikosti z business třídy, šlo o spací úbor z dílny australského návrháře Petera Morrisseye. To ale frustrované zákazníky první třídy neuspokojilo a z letadla nakonec vystoupili.

5. Depardieu a víno

Francouzský herec Gerard Depardieu se v roce 2011 veřejně omluvil za svoje faux pas při letu z Paříže do Dublinu. Poté, co mu stevard zakázal jít na toaletu s tím, že v dané chvíli musí být bezpečnostní pásy zapnuty, vyřešil slavný potížista problém po svém. Vymočil se do plastové lahve. Vzhledem k tomu, že se to nezdařilo zcela hladce, musela nízkonákladová aerolinka City Jet airline nakonec v Dublinu na dvě hodiny letadlo odstavit, protože bylo nutné vyčistit koberec.

6. Nezkrotné dítě

Letadlo společnosti JetBlue nabralo v březnu 2012 zpoždění hned při startu proto, že rodiče nebyli schopni připnout své dvouleté dcerce bezpečnostní pás. Dítě dostalo takový záchvat vzteku, že pilot nakonec musel nechat celou rodinu vyvést z letadla.

7. Štěkající pasažérka

Nejmenovaná ruská herečka začala vyvádět během letu s United Airlines v roce 2009. Začala mlátit a kopat letušky, zatímco štěkala jako pes. Letušky, které se pokusily ji usměrnit, se snažila pokousat. Případ skončil u soudu.