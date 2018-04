Bitva vypukla v pravé poledne

V pravé poledne podle tradice přiveze rajčata několik kamiónů do centra města, a jakmile "tomatina" začne, vzplane v ulicích pravá rajčatová bouře a bojovníci se brodí po kolena v moři rajčat.

O hodinu později hasiči a dobrovolníci začnou obec čistit. Rajčatoví bojovníci se vypraví k očistě k nedaleké řece nebo použijí na 300 sprch, které k tomuto účelu postavila obecní rada.

"Tomatiny" se každoročně účastní mnoho turistů a sdělovacích prostředků. Její tradice spadá do 40. let, kdy se skupina přátel při oslavách svatého Ludvíka, patrona vsi, začala poprvé házením rajčat bavit. Dnes patří "tomatina" k vyhledávaným lidovým veselicím ve Španělsku.



Během necelé hodiny jsou aktéři bitvy v rajčatech až po uši.