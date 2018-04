Biskupská mitra může být čertovským rohem

Příjezd:

Po dálnici na Salzburg a Villach, z ní odbočit směrem na Eben a Filzmoos. Ve Filzmoos na kruhovém objezdu doleva na Hofalm, na objezdu je směrovka. Za obcí se platí mýto 4 euro za osobní auto. V noci je potřeba mít s sebou mince, protože obsluha závory je v tu dobu automatická. Bezplatné parkoviště je těsně pod chatou Obere Hofalmhütte. Až sem jezdí i linkový autobus z Filzmoos. Pěšky k chatě Hufpürglhütte:

Od Hofalm hodinu po pohodlné, ale prudce stoupající pěšině značené číslem 612 až k chatě. Po cestě není žádný pramen vody. Popis trasy na Bischofsmütze:

Od chaty Hufpürglhütte po jasné pěšině na severozápad k jižnímu výběžku vrcholu Mosermanndl. Pod námi klesá značená cesta, ale my se držíme ve stále stejné výši. Podle ročního období překročíme více či méně firnových polí. V případě, že je sníh ještě tvrdý, doporučujeme použít mačky nebo cepín. Za Mosermanndlem začne stezka stoupat po skalních plotnách do širokého údolí často vyplněného sněhem a ledem. Jím až na sedlo Eiskarsattel a suťovým svahem doleva pod skály Kleine Bischofsmütze. Zde začíná značení zelenými fleky na skalách. Méně zkušení horolezci by se zde již měli navázat na lano a traverzovat doprava (několik skob) do suťového kuloáru. Z něho přes několik plošin (kruhy a skoby) pod jižní stěnu Grosse Bischofsmütze. Přes sněhové pole a mohutnou příhorní trhlinu na začátek hluboké rokle mezi oběma vrcholy Bischofsmütze (kruh). Sem to z chaty trvá asi dvě hodiny chůze a lezení. Od kruhu mírně vlevo trhlinou (skoby a kruhy) pod dva kolmé výšvihy. Oba jsou ohlazené od tisíců horolezců, ale dobře zajištěné pomocí nýtů. Pozor na padající kameny od sestupujících kolegů. Výšvihy končí úzkým sedélkem. Od něho doprava stěnou okolo skalního okna (skoby) do žlabu (nýty), který nás vyvede na závěrečný hřebínek (skoby). Z něho už je dobře vidět vrcholový kříž.

Obtížnost trasy:

Až k rokli II. stupeň horolezecké klasifikace, výšvihy v rokli III. stupeň a od sedélka na vrchol II.-III. stupeň. Návrat je stejnou trasou slaněním. Celkem je to šest padesátimetrových délek lana. Průvodce: v češtině vloni vyšel výběr horolezeckých výstupů od Jiřího Nováka Severní vápencové Alpy, kde je popsáno i několik tras na Bischofsmütze. Pozor na staršího průvodce pro vysokohorskou turistiku ze začátku devadesátých let od vydavatelství Alpy nazvaný Dachstein. Autor Ladislav Jirásko v něm nepravdivě tvrdí, že výstup je lehký a dosahuje jen obtížnosti prvního stupně horolezecké klasifikace!