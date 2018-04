Binche: Čas rituálu

Je jich tisíc a jsou vybráni podle přísných pravidel: musí být mužského pohlaví a belgického původu. Správně by měli pocházet z Binche a dědit svou úlohu po otci, ale novější doba dovoluje určité zmírnění: stačí, když v Binche žijí aspoň pět let. Když vyjdou do ulic, nepoznají je ani vlastní sousedé: přes tvář mají jednotnou masku s kulatými brejličkami a zakroucenými kníry a městem procházejí ve slámou vycpaných rudožlutých oblecích s obřími krajkovými límci a s vysokou péřovou ozdobou z pštrosích per na hlavě.