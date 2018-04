Letecky na víkend. Bilbao, město hrdých Basků i úžasné architektury

Může se hodit BILBAO

Bilbao je hlavním městem provincie Bizcaia, jedné ze tří v autonomní oblasti Baskicko (Euskadi). Mluví se tu kastilskou španělštinou a řečí Basků je euskara, ale vystačíte si i s angličtinou. Místní ovšem ocení, když se alespoň pár slovíček v euskara naučíte. JAK SE TAM DOSTAT A DOPRAVA NA MÍSTĚ

Z České republiky létá od června do Bilbaa přímá linka SmartWings, v pátek a v pondělí. Cena zpáteční letenky se pohybuje kolem 5 tisíc korun. Z letiště do města, které není daleko, se dostanete autobusem nebo taxi. Ve městě jezdí metro, jedna z linek vás doveze až k pláži. Centrum města se dá ale dobře obejít i pěšky. Mírně bokem je jen stadion San Mamés, kam lze dojet metrem i tramvají. UŽITEČNÉ WEBY

www.bilbao.net/bilbaoturismo

www.spain.info CO MUSÍTE VIDĚT

Největší atrakcí města, kterou byste rozhodně neměli opominout, je Guggenheimovo muzeum, které bylo otevřeno v roce 1997. Otevřeno má od úterý do neděle od 10 do 20 hodin. Cena vstupného je 10,50 eura, pro studenty do 26 let a osoby nad 65 let je to 7,50. Děti do 12 let doprovázené rodiči mají vstup zdarma. Více: www.guggenheim-bilbao.es/ DALŠÍ TIPY NA ZAJÍMAVÁ MÍSTA Muzeum Baskicka (Euskal Museoa Bilbao)

Muzeum krásných umění (Bilboko arte ederren museoa)

Koncertní síň Euskalduna

Casco viejo - nejstarší čtvrť města s úzkými uličkami

tržnice La Ribéra

stadion Athlétic Bilbao