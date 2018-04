Bílá: sjezdovky z vrcholů Beskyd s hezkými výhledy

"U nás to jinak nejde," říká šéf střediska Jaroslav Vrzgula. Zimní areál Bílá leží v nadmořské výšce od 520 do 774 metrů nad mořem. Lyžařská sezona tu trvá průměrně 110 dní, lanovka a vleky se obvykle rozjedou před Vánoci a končí na počátku dubna.

Silnice dělí areál na dvě části. Za parkovištěm je čtyřsedačková lanovka na vrch Zbojnická. Zdatní lyžaři po vystoupení zahnou vlevo na 950 metrů dlouhou červenou sjezdovku Zbojnická 1. Pod sněžným dělem posazeným na sloupu je poměrně prudký svah. Ten se uprostřed trochu rozšíří a sklon se nepatrně zmenší. Lyžař nebo snowboardista si může vybrat, zda pojede vlevo přes velký hup, nebo mírnější, pravou částí sjezdovky. Poté se sjezdovka úží, na pravé straně je místo zúžení chráněno bezpečnostní sítí. Dojezd je opět strmý.

Ti, kteří mají raději mírnější svahy, zvolí při vysedání z lanovky pravou stranu. Tady vás čeká druhá červená sjezdovka areálu - Zbojnická 3, a modrá, nejdelší sjezdovka areálu, která měří 1 100 metrů. Rozhodně to ale nejsou žádné nudné loučky. Pozor je nutné dávat hlavně v místech, kde je možné přejet z jedné na druhou. Zejména před koncem, kde se opět slučují, hrozí nebezpečí střetu.

"Nejhorší úrazy se stávají při srážkách dvou lidí," varuje šéf areálu Vrzgula. Loni ale naštěstí v areálu žádný opravdu vážný úraz, který by měl například trvalé následky, řešit nemuseli.





Na dojezd k vleku nebo na místa křížení upozorňují cedule "zpomal". Je to jeden z bezpečnostních prvků, do kterých letos středisko investovalo. "Ještě jsem nějaké nyní doobjednával, a také ochranné ploty," doplňuje Vrzgula. Investici napomohl i vývoj sezony, kterou tu zatím hodnotí jako dobrou.

Pokud chce návštěvník přejet na sjezdovky na "jihu" v protější straně údolí, nezbývá mu, než zout lyže a přejít silnici. "Jinak to bohužel nejde. Přemostit údolí by byla obrovská investice a na to nemáme," vysvětluje šéf skiareálu.

Na "jihu" je k dispozici bohatě vybavená dětská lyžařská škola a především dva vleky. Delší kotva a kratší talířový vlek. Oproti předchozím sezonám je dojezd k nim širší. "Podařilo se odtěžit kousek lesa," říká Vrzgula.

Chloubou jižní části areálu je především snowpark, který vznikl díky spolupráci zaměstnanců areálu a místních nadšenců. Ti ho dokázali dostat na úroveň, kdy se na něm konají pohárové závody. Nabízí celou řadu skoků, přejezd zábradlí a množství dalších prvků. Bližší informace o parku a jeho provozu najdete na www.snbbeskydy.com.





Nad snowpark vyveze snowboardisty a lyžaře vlek, který je jedním z mála u nás, kde se kotvy vrací z kopce zcela jinou cestou, než kudy jedou s lyžařem. Při nasedání na ni je ale třeba stát až těsně u spodního sloupu vleku, jinak kotva přijede místo doprostřed čekající dvojice vpravo a vznikají tak přinejmenším zmatky.

Zpod sjezdovky se dá vyrazit na dva běžecké okruhy, 20 kilometrů dlouhý modrý a na ještě o deset kilometrů těžší červený. Tratě jsou opravovány podle sněhových podmínek. Oba okruhy jsou poměrně náročné a na běžce čeká vždy několik velkých stoupání. Pro ty, kteří jsou v Bílé poprvé, je dobré prostudovat mapu, kudy trasa vede. Značení je skromné, a zvláště pokud napadne čerstvý sníh a trasa ještě není protažená, hrozí bloudění.

Kolotoč pro výuku dětí

Novinkou letošní sezony je třetí, zelený okruh. Má spojit staré Hamry a osadu Samčanka hlavně s modrým okruhem. Jelikož jsme ho dělali pozdě na podzim, tak ještě není takový, jaký bychom ho chtěli, ale na příští sezonu ho dokončíme," slibuje šéf skiareálu Bílá. Problémem jsou hlavně místa, kde může při nedostatku sněhu nastat problém s podkladem.

Bílá nabízí zdarma na 670 parkovacích míst hned u spodních stanic vleků a lanovky. K dispozici je půjčovna lyží, skiservis a samozřejmě hned několik barů. Za polední menu zaplatí zájemce v restauraci pod sjezdovkou na "jihu" 80 korun. U parkoviště jsou také veřejné záchody. Cena za použití jsou dvě koruny vhozené do kasičky před vstupem.



Pokud návštěvníkům zbude trochu času, nabízí Bílá dvě zajímavé dřevěné stavby. Jednou z nich je kostel svatého Bedřicha, který nechal postavit olomoucký arcibiskup kardinál Bedřich z Fürstenbergu v letech 1873 – 1875. Líbila se mu severská architektura na výstavě ve Vídni a pokusil se něco podobného nechat postavit v Beskydech.

I druhá památka je spojena s olomouckými arcibiskupy. Jedná se o lovecký zámeček z roku 1906 s dřevěným pláštěm a šindelovou střechou. V současnosti je v něm penzion a je možné se tu ubytovat.

Středisko Bílá Nadmořská výška: vrchol 520 až 774 m

Počet lanovek a vleků: 1/3

Celková délka tratí: 4,5 km

Přepravní kapacita: 4350 lidí za hodinu

Zasněžování: 100%

Ceny v hlavní sezoně v Kč: celodenní 450 dospělý a 350 děti

Užitečný web: www.skibila.cz