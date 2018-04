BIKE-PARK VE ŠPINDLERO VĚ MLÝNĚ?

Špindlerův Mlýn je většinou znám jako zimní lyžařské středisko a jeho terény proto zůstávaly přes léto prakticky nevyužity. Právě proto vznikl nápad vybudovat v nejznámějším českém lyžařském centru bike-park, který by měl být první svého druhu nejenom v České republice,ale podle dostupných informací i v celé středovýchodní Evropě. Co ale vlastně je bike-park? Jsou to stabilní a upravované tratě určené pro terenní jízdu na horských kolech na tratích, které v zimě normálně slouží sjezdovému lyžování nebo snowboardingu. Zatím se ovšem o bikeparku ve Špindlerově Mlýně jenom uvažuje (i když některé projekty jsou hotovy), protože se skutečnou realizací musí například souhlasit ochránci přírody. Podle některých informací by ale měl být první východoevropský bike-park v provozu již toto léto.