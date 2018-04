Bicykly si přisvojily náš volný čas

Při víkendových cestách do přírody jste si toho určitě všimli. Každé třetí, druhé auto má na střeše kola Zdá se, že neuvěřitelné se stalo skutkem. Cyklistika je v této republice sportem číslo jedna, celonárodní zábavou a snad nejoblíbenější náplní volného času. Kola si nás podmanila, protože je snadné a relativně levné na ně nasednout a vyrazit. Stačí, když z nebe zrovna nepadají trakaře... a pak z kola je nějak jiný pohled na svět kolem. Při cyklistickém výletě toho stihnete mnohem víc a s menší námahou než při pěší túře . Točíte pedály, vítr fouká do vlasů, slunce hřeje nebo mraky táhnou nad hlavou, občas sprchne a krajina rychle ubíhá. Ale zase ne tak rychle , aby se nedal vnímat každý detail její krásy jako při jízdě autem. Kdykoli a kdekoli se dá zastavit a znovu pokračovat. Rychleji nebo pomaleji. Nohy netuhnou tak, jako při dlouhé chůzi. Kdo ale chce, může si dát i pořádně do těla a spálit hodně kalorií. Při tom točení pedály je i příjemnější, šetrnější a měkčí námahou než chůze nebo běh, protože při kruhovém pohybu nejsou klouby a šlachy tolik namáhány. Zároveň se kolo stává skvělým společenským prostředkem. Na rozdíl třeba od běhu, je na bicyklu mnohem snazší, aby se silnější přizpůsobili slabším. Na výlet se tak mohou vydat se stejným zaujetím lidé různě zdatní. Jezdí celé rodiny, včetně malých dětiček v sedačkách. Přitom není nutné mít hned kolo za mnoho tisíc. Pro začátek stačí i zachovalá slušná ojetina Bicykl na rozdíl od lyží nebo tenisově rakety má mnohem vyšší životnost. Když se o něj trochu pečuje, vydrží celé roky. Zatímco před několika lety panovala šílená móda horských kol, dnes se zájem víc dělí. Běžný turista netouží překonávat těžké terény. Spíše chce jezdit po silničkách a cestách. Sahá tedy mnohem více po kolech krosových, trekkingových a spojují tak možnosti turistické silniční a terénní cyklistiky. Horská kola už vybírají mnohem více nadšenci, kteří touží přejíždět kořeny, drncat po kamenech a spouštět se divočinou. A další změna Zatímco ještě před pár lety turisté sahali hlavně po levných kolech, ta dražší byla "jen pro blázny", dnes vyhledáv~jí mnohem více kola střední třídy - v cenové kategorii od 8000 do 15 000 Kč. Je tu důraz na spolehlivost a jízdní komfort. A protože cyklisté přecházejí- k větší kvalitě, trh se zvolna naplňuje a prodejní boom utlumuje. Lidé začínají více požadovat dobrý servis, kvalitnější doplňky a oblečení. Mládež vzhlíží ke kategoriím kol free stylových, na kterých se dají provádět nejrůznější triky a skoky. Vývoj cyklistického průmyslu jde rychle kupředu nastup~~jí nové materiály, přichází nápor celoodpružených kola ve světě vyrůstají jako houby po dešti nové bikové parky, s krkolomnými sjezdovými i free rldeovými tratěmi. Naše končiny jsou sice zaplaveny dobrými koly i cyklisty, zázemí ovšem vázne. Nejenže chybí bikové parky a dobrá sít ryzích, bezpečných cyklostezek ale hlavně dobré půjčovny. Naštěstí ledacos zachraňuje příjemný venkov, jehož nekonečné cesty, silničky a hospody jsou k cyklistům velmi milostivé. Takže vzhůru do pedálů.