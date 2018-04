Nejdivočejší přistání světa i splněný cestovatelův sen. To je Bhútán

Může se hodit Kdy jet

Nejlepší období pro návštěvu Bhútánu jsou jaro a podzim. Na jaře probíhá hodně festivalů a kvetou rododendrony. V létě (červen – srpen) je krajina svěže zelená, ale pravidelné deště mohou být problematické při trekingu, neboť cesty jsou bahnité. Pro treking je naopak ideální říjen, kdy je nejstabilnější počasí s množstvím slunečných dnů. Letecká doprava

Všechny mezinárodní lety do Bhútánu přistávají v Paro. Nejvýhodnější jsou většinou lety přes Dillí, v úvahu připadají i Káthmándú nebo Bangkok. Jako dálkového dopravce lze využít například Emirates, Turkish, Finnair nebo Aeroflot. Vízum

Vízum stojí 40 USD (900 Kč) a zajišťuje ho CK, které předem zašlete vaše pasové údaje. Po příletu na letišti je proces rychlý a bez komplikací. Ubytování

Síť hotelů není nikterak rozsáhlá, v některých místech najdete třeba jen jeden malý hotýlek. Standardní hotely jsou většinou kategorie 3*, poměrně kvalitní a čisté. Pokoje mají vlastní sociální zařízení, většinou je k dispozici wi-fi připojení. Kdo chce využít nadstandardních služeb, může si připlatit za hotely kategorie 4-5*. V Bhútánu najdeme nádherné luxusní resorty, ale noc v nich může stát i přes tisíc dolarů navíc. Doprava v místě

Cestuje se vždy soukromě, podle velikosti skupinky osobním vozem typu SUV, minibusem nebo malým autobusem. Je možné využít i místní přelety a ušetřit čas strávený v autě. V Bhútánu jsou tři letiště: Paro, Bumthang a Yongphula. Více na www.drukair.com.bt/ Stravování

O Bhútánu nelze prohlásit, že by šlo o gurmánskou destinaci. Teplá jídla představují většinou variace na rýži, maso a různé přílohy, hodně oblíbené je chilli se sýrem. Zajištění cesty

V Bhútánu existuje okolo 300 tour-operátorů. Výběr jednoho z nich je tedy dost složitý, ne každá místní kancelář nabízí dobré průvodce a plně kvalitní a profesionální servis. Seznam bhútánských CK najdete zde: www.tourism.gov.bt/directory/tour-operator Poznávací i trekingové zájezdy z ČR do Bhútánu organizují například společnosti Inspira, Chinatours, ESO nebo Adventura. Cesty na míru do Bhútánu najdete například na www.vipholiday.cz/zajezd/bhutan/