Nový prostor centrální bezpečnostní kontroly v Terminálu 2 pražského letiště mohou od pondělí využívat cestující, kteří jsou odbavováni v rámci Shengenského prostoru.

Pracoviště bezpečnostní kontroly zde nově disponuje celkem osmi plně automatizovanými a šesti manuálním rentgenovými tratěmi. Letiště si od nich slibuje, že zde dokáže ve stejném čase odbavit mnohem více cestujících. V jednu chvíli mohou na jedné trati připravovat na bezpečnostní kontrolu až tři pasažéři současně.

Dalším vylepšením je tzv. selekce zavazadel, kdy plně automatizované tratě dokážou sami rozpoznat „špinavé“ zavazadlo, které nesplňuje bezpečnostní předpisy. Odstaví jej na vedlejší trať, kde projde důkladnější prohlídkou pracovníkem bezpečnostní kontroly.

Čistá zavazadla automaticky pokračují dále a cestující si je poté, co sám projde bezpečnostním rámem, může vyzvednout a pokračovat do dalších prostor letiště. „V podstatě to znamená, že pomalejší zákazník nebude zdržovat ostatní cestující,“ říká Roman Pacvoň, mluvčí Letiště Praha.

Letiště předpokládá, že nové pracoviště umožní odbavit až 2 500 cestujících za hodinu, oproti dosavadnímu stavu se tak zvýší hodinová kapacita bezpečnostní kontroly cestujících na Terminálu 2 až o 40 procent.

Nové automatické tratě navíc mají větší plastové přepravníkové boxy, do kterých si můžete odložit notebook, telefon, pásek nebo tekutiny. Ty musí být před samotnou bezpečnostní kontrolou z příručního zavazadla vyjmuty a předloženy ke kontrole samostatně.

U kontrol můžete využít návleky na nohy a litrový plastový sáček na deklarované tekutiny. Pro zákazníky jsou připravené také nové odkládací a shromažďovací pulty,

Komfort zvýší i připravené odkládací a shromažďovací pulty nebo světelný navigační systém, který intuitivně navádí cestujícího k volnému stanovišti na automatické trati.

Hlavně deklarovat!

Podle zaměstnanců však ani rychlejší linky nemusí znamenat, že vás u bezpečnostní kontroly nebude čekat žádné zdržení. To největší si můžete způsobit vlastní vinou. „Obecně platí, že čím více času věnujete přípravě na bezpečnostní kontrolu, tím méně času u ní strávíte,“ říká Pacvoň.

Zdaleka největší problém u kontrol způsobují zakázané předměty, především tekutiny o vyšším než povoleném objemu. Zdržují i nedeklarované tekutiny. Podle bezpečnostních předpisů má mít cestující tekutiny zabalené v průhledném sáčku a deklarovat je vyndáním z příručního zavazadla do boxu. Pokud u vás bezpečnostní pracovníci zakázané tekutiny, gely a aerosoly objeví, nebudou povoleny k další přepravě a budete se jich muset vzdát.

Litrový sáček, do kterého před kontrolou umístíte všechny tekutiny a nápoje.

„Deklarovat znamená, že tyto tekutiny oficiálně přiznáváte tím, že je umístíte do boxu mimo zavazadlo k samostatné kontrole. Pokud je necháte v zavazadle, znamená to podle předpisů, že o těchto tekutinách nevíte a nesmí tak projít bezpečnostní kontrolou,“ říká Pacvoň.

Do tekutin se v tomto případě řadí i šampony, mýdla, ale i nutelly, tedy vše, co má krémovou existenci. Zjednodušeně řečeno, co můžete nabrat lžící, vyndejte před bezpečnostní kontrolou ze zavazadla. „S tím nic neuděláme. Podle předpisů nesmíme tyto tekutiny pustit dále k přepravě,“ tvrdí Pacvoň. Každý den tak zůstane na letišti několik velkých odpadkových pytlů zakázaných předmětů.

Oficiálně povolené množství tekutin, které s sebou můžete vzít do letadla, je jeden litr. Cestující zapomínají ještě na jeden předpis. Žádné jednotlivé balení nesmí mít větší objem než 100 ml. Pokud tedy s sebou máte například malé pivo a jeden šampon o objemu 200 ml, splňujete podmínku celkového množství, ale u kontroly vám pivo i šampon neprojde.

Pokud se chystáte na cestu, ověřte si pečlivě balení všech tekutin, která hodláte vzít sebou. Zabalte je doma do předepsaného litrového sáčku a před kontrolou je vyndejte ze zavazadla, aby si je pracovníci letiště mohli moderní technikou prohlédnout. Urychlíte tak cestu nejen sobě, ale i ostatním pasažérům.

Názorná ukázka tekutin, které cestují museli zanechat na bezpečnostní kontrole. Ke svému zklamání si je nechali v příručních zavazadlech.

Výjimku z omezení tvoří pouze dětská výživa, medikamenty a předepsaná dieta, kterou můžete převážet i ve vyšším objemu potřebném po dobu letu a bezprostředně po něm. Tyto tekutiny prochází navíc kontrolou speciálním detektorem. O těchto tekutinách pracovníky na bezpečnostní kontrole informujte.

A jedna rada na závěr. Pokud v zavazadle zapomenete láhev s pitím, tekutinu vylijte, láhev nechte projít bezpečnostní kontrolou prázdnou a poté si ji opět doplňte u pítek, která jsou v blízkosti odletových čekáren už za bezpečnostní kontrolou.