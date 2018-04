Léky, kosmetika, notebook. Jak zabalit kufr do letadla a projít kontrolou

Naskládat do zavazadla to nejvhodnější oblečení a boty bývá nejmenší problém. Stačí se podívat na předpověď počasí a doufat, že meteorologům vyjde, náročnější už je to s balením dalších věcí kvůli bezpečnostním opatřením.

Smím si vzít oblíbené odličovací mléko a pleťovou vodu, parfém, nebo o to všechno na letišti přijdu?

S vlastní kosmetikou

Právě kosmetika představuje nejčastější komplikaci při odbavování příručního zavazadla. Na palubě letadla jsou povolena balení jen do 100 ml.

„Před bezpečnostní kontrolou musí být veškerá taková kosmetika umístěna do průhledného opakovaně uzavíratelného sáčku o objemu do jednoho litru a uložena na bezpečnostní kontrolní pás mimo příruční zavazadlo,“ říká Roman Pacvoň z oddělení komunikace Letiště Praha.

Kamery na letišti Zejména na letištích jsou cestující monitorováni kamerovými systémy doslova na každém kroku - od letištního parkoviště až po nástup do letadla. Systémy počítačového vidění dokážou obrazové signály z kamer zpracovat a informačně vytěžit. Přečtěte si: Na nádražích a letištích kamerám neuniknete. Málokdo ale tuší, co vše umí.

Omezení se týká například tekutých mýdel, tělových krémů, šamponů, kondicionérů, zubních past, deodorantů, parfémů, řasenek, rtěnek či balzámů.

Naštěstí řada kosmetických firem vyrábí cestovní balení přípravků určených právě na lety, stejně tak jsou k dostání prázdné lahvičky na krémy, gely i tekutiny.

Kosmetiku v tekutém či gelovém skupenství, kterou si koupíte v bezcelní zóně na letišti, si můžete vzít s sebou do letadla bez omezení. Pokud přestupujete, tekutiny musíte mít v rámci Evropské unie uzavřené v tzv. STEB balení, které dostanete v obchodech při nákupu zboží.

Během letu a přestupu balení nesmíte porušit. Potíž nastává, pokud cestujete a přestupujete mimo EU. „Toto zboží může být na bezpečnostní kontrole zadrženo,“ upozorňuje Roman Pacvoň.

Omezení platí také pro tekutiny a aerosoly ve sprejích. I ty se dají přepravovat v menších baleních do 100 ml. Zároveň je potřeba si hlídat obsah látek, aby v nich nebyla hořlavina, žíravina či jiná zakázaná chemikálie.

S příručním zavazadlem proto neprojdete bezpečnostní kontrolou třeba s repelentem malého balení, přípravky většinou zakázané látky obsahují. Výjimky platí pro medikamenty. Do letadla si můžete vzít bez omezení léky předepsané lékařem, ale i ty běžné proti bolesti či horečce prodávané bez předpisu.

Povolené jsou v kabinovém zavazadle i kapky, sirupy a spreje v množství větším než 100 ml, ale při kontrole je musíte dát do připravené přepravky mimo zavazadlo. „Doporučujeme mít s sebou také potvrzení lékaře o medikaci, která pracovníkům bezpečnostní kontroly ukáže, že cestující léky skutečně užívá. Dobré je mít léky v originálním balení s farmaceutickým letáčkem uvnitř,“ uvádí Pacvoň.

Takto probíhá kontrola zavazadel na Letišti Václava Havla:



VIDEO: Jak probíha kontrola zavazadel a co projde na palubu letadla Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Deštník bez ostrého hrotu

Menší nůžky a nože s čepelí kratší než šest centimetrů si teoreticky do letadla vzít můžete, vždy ale závisí na posouzení bezpečnostního pracovníka. Projdete i s běžným deštníkem, když má ovšem ostrý hrot, už nikoliv.

Bez omezení je cestování s mobilem, notebook a tablet v Praze před kontrolou musíte vyndat z příručního zavazadla. „Tato zařízení by měla mít nabitou baterii, bezpečnostní pracovník vás totiž může požádat o jeho zapnutí, aby se přesvědčil o jeho funkčnosti, což je běžná praxe zejména u letů do USA,“ upozorňuje Roman Pacvoň.

Notebook či tablet, který nebude možné zapnout, vám dokonce na některých letištích nemusí k přepravě připustit. Ale to se vás netýká. Na prodloužený víkend si přece notebook nevezmete, na programu budete mít zcela určitě jiné věci.